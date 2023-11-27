الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرقب: أتوقع هجومًا عنيفًا على غزة بعد تسليم الأسرى الإسرائيليين

حرب غزة
حرب غزة

أكد د.أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، أهمية موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي طالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وضرورة التزام إسرائيل بهذا الاعتراف.

وقال الرقب، في حوار هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن الموقف يأتي في ظل الضغط الشديد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الذي اندلع في 7 أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لحل الصراع العربي الإسرائيلي بدلاً من دعم الاحتلال وتزويده بالسلاح، موضحًا أن الولايات المتحدة سمحت لإسرائيل باستخدام مخزونها السري من الأسلحة في فلسطين. 

وحذر من خطورة هذا القرار الأمريكي الذي قد يؤدي إلى تصعيد الحرب بعد انتهاء الهدنة المعلنة وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، متوقعًا هجومًا عنيفًا على قطاع غزة.

وأكد الرقب أن المقاومة الفلسطينية لديها استراتيجية للتعامل مع هذا السيناريو، وأنها لن تطلق كل الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم، خاصة الذين من الضباط العسكريين ذوي الرتب العالية، موضحًا أن فلسطين لا تسعى للحرب، بل للسلام وأن العرب عمومًا  شعوب سلمية، وأن حل القضية الفلسطينية هو الضمانة لاستقرار المنطقة وعودة الأمن والسلام.

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