الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الوفد الأمنى المصرى يتحرك لاستلام المحتجزين الإسرائيليين

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أفادت “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، أن الوفد الأمني المصري يتحرك لقطاع غزة لاستلام المحتجزين الإسرائيليين من الصليب الأحمر.

وتسلم الصليب الأحمر 11 محتجزًا إسرائيليًا ضمن الدفعة الرابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

تأتي هذه الخطوة تمهيدًا لإيصال المحتجزين للجانب المصري من معبر رفح، استعدادًا للكشف عليهم وتسليمهم للجانب الإسرائيلي.

واتفقت حماس مع مصر وقطر على تمديد التهدئة الإنسانية لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.

القاهرة الإخبارية حماس تسليم الدفعة الرابعة المحتجزين لديها الصليب الأحمر للجانب المصري الوفد الأمنى المصرى قطاع غزة

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