الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يشهد مؤتمر "حياة كريمة" للتوعية بالقضية الفلسطينية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات المؤتمر الجماهيري الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة بسوهاج للتوعية بالقضية الفلسطينية، ودور مصر الداعم للقضية، وتعزيز المشاركة في العمل العام، وذلك بالمسرح الروماني، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والعميد أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد كمال مدير مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، والدينية، والشخصيات العامة، وأهالي سوهاج من مختلف مراكز المحافظة.

ويأتي المؤتمر في إطار دور مؤسسة حياة كريمة التوعوي واستمرار لجهودها في تقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق في محنته، وتضمن المؤتمر عدد من الفقرات بدأت بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم فيلم تسجيلي ومحاضرة حول جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية على مر العصور، ثم قدمت فرقة سوهاج للموسيقى العربية مجموعة من الأغاني الوطنية وسط تفاعل من الحاضرين.

وفي كلمة مؤسسة حياة كريمة، التي ألقاها منسق عام المؤسسة بسوهاج، أكد أن "حياة كريمة" كانت شريك أساسي في توفير المساعدات التي تم تقديمها لأهالي غزة، لافتا إلى أن المؤسسة تستهدف عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية، للتأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، ووقوفها شعبًا وقيادة جنبًا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية،  وعلى مر التاريخ منذ بداية القضية الفلسطينية، وصولًا للعدوان الغاشم على قطاع غزة، فيما أكدت المؤسسة على أهمية مشاركة المواطنين في العمل العام، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل إيجابي وفعال.

 

طارق الفقي مؤسسة حياة كريمة بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة السكرتير العام أهالى سوهاج شريك أساسي الفلسطينية شاركة المواطنين

مواد متعلقة

موقع النيابة العامة لجميع خدمات المرور.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا

"صوتك مستقبلك".. رئيس جامعة سوهاج يحث الطلاب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. “أشكركم على إنسانيتكم”.. تفاصيل رسالة محتجزة إسرائيلية مفرج عنها لـ"كتائب القسام"

الميراث المُشرف.. ماذا ترك لنا طارق عبدالعزيز؟

تمديد 48 ساعة.. كيف تمكنت مصر من وقف المذبحة وإعادة الحياة لسكان غزة؟

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 ورابط الاستعلام

بعد ظهورها معه بملابس عارية.. إنجي حمادة تكشف علاقتها بـ كروان مشاكل

سبب استبعاد بيرسي تاو من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟