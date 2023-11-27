الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغرفة التجارية بسوهاج تخصص مليون جنيه لدعم أهل غزة

الغرفة التجارية بسوهاج
الغرفة التجارية بسوهاج

قرر مجلس إدارة غرفة سوهاج، خلال اجتماعه تخصيص مليون جنيه كمساهمة لدعم أهل غزة طبقًا لتوجهات الدولة وجهودها لمساندة أهالي فلسطين في ظل الظروف الحالية وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا غزة وتضامنًا مع القضية الفلسطينية.

أكّد النائب خالد أبو الوفا، رئيس غرفة سوهاج التجارية، حث مجتمع الأعمال بشكل عام ومنتسبي غرفة سوهاج التجارية بصفة خاصة والعاملين لديهم على ضرورة المُشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأن الإيجابية في المُشاركة تعطي انطباعًا للعالم بأن الشعب المصري يختار رئيسه بإرادته، متوقعًا أن تكون مُشاركة المصريين تاريخية في الانتخابات بصفة عامة ومن مجتمع الأعمال بشكل خاص، حيث يرغب في استمرار الاستقرار لزيادة الاستثمارات والحركة التجارية وضبط السوق ودعم الاقتصاد وهذا لن يتحقق إلا بالحفاظ على المكتسبات والطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها بلدنا خلال السنوات الأخيرة.

وناقش الاجتماع وضع خطة تطويرية لتقديم مزيد من الخدمات للتجار منها إنشاء فروع للغرفة في عدة مناطق من المحافظة لتسهيل الوصول إلى كافة منتسبي الغرفة بمحافظة سوهاج.

وتنوعت المقترحات والأفكار من أعضاء مجلس الادارة  بهدف تحقيق طفرة تطويرية وتنموية للشارع التجاري القاهري والاقتصاد القومي بشكل عام في ظل التطورات العالمية الحديثة على كافة الأصعدة، خاصة التكنولوجية الحديثة التي تتطلب تقديم مزيد من الأفكار والمقترحات غير التقليدية التي تساهم في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة.

مجلس إدارة غرفة مليون جنيه غرفة سوهاج التجارية الانتخابات الرئاسية م شاركة المصريين التنمية الـم ستدامة

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