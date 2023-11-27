الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد 10 سنوات لسائق توك توك للاتجار بالمواد المخدرة بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 8037 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية اخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات قيام المتهم " م.ع.ع" سائق توكتوك، بالاتجار في المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار تم القاء القبض علية عند خروجة من منزله ممسكا في يده حقيبة فتم ضبطه، وتفتيشه عثر بداخلهما علي عدد اثنين كيس بلاستيكي، الاول يحوي علي قطعة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين والثاني به عدد 15 لفافة هيروين، كما عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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