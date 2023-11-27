جلسة خاصة من كولر لـ صلاح محسن.. ومخطط الأحمال يُبرئ بيرسي تاو

عقد مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى جلسة مع صلاح محسن لاعب الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام سموحة المقرر لها غدا الثلاثاء فى إطار مباريات الدورى.

وطلب كولر من صلاح محسن التركيز فى الملعب وعدم الانشغال بأى شىء آخر، وعدم الاهتمام بأى شىء من شأنه إثارة الجماهير والبناء على ما فعله فى مباراة ميدياما وإحرازه للهدف الثالث.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة سموحة المقرر لها غدا الثلاثاء فى إطار مباريات الدورى الممتاز.

ومن جهة أخرى، برأ أندرياس أندويا مخطط أحمال الأهلى، الجنوب إفريقي بيرسى تاو لاعب فريق الكرة من الامتناع عن تنفيذ تعليمات مارسيل كولر المدير الفنى للفريق بالتدريب مع مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة ميدياما الغانى فى الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة إفريقيا.

وكشف مصدر بالأهلى عن أن الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر منح بيرسى تاو راحة من تدريبات الفريق أمس بسبب حالة الإجهاد التى حلت باللاعب جراء مشاركته مع منتخب بلاده ثم رحلة طيران شاقة من جنوب إفريقيا إلى القاهرة وبسببها لم يشارك أساسيا فى مباراة ميدياما الغانى.