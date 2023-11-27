بعد تعرضه لكسر بالقدم.. محمود ياسين جونيور يكشف كواليس إصابته لـ"الدستور"

تعرّض الفنان محمود ياسين “جونيور”، نجل المؤلف عمرو محمود ياسين، لكسر في القدم اليمني، وهو ما أعلنته جدته “شهيرة”عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكشف الفنان الشاب محمود ياسين الشهير بـ"جونيور"، تفاصيل تعرضه للإصابة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، موضحًا أنه سقط أثناء النزول على السلم، وهو ما عرضه لالتواء في القدم دفع الأطباء لوضعها في الجبس.

وأكد "جونيور" أن جميع أعماله الفنية الحالية متوقفة لحين "فك" الجبس، وعودة قدميه سليمة دون أي إصابة.

إصابة حفيدها محمود ياسين “جونيور”

ولفت النجم الشاب محمود ياسين “جونيور”، الأنظار في قصة عيشها بفرحة في مسلسل “55 مشكلة حب”، الذي جسد فيه دور مساعد مخرج يعاني من غيرته الشديدة لمن يحبه، ليصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهدين.

مسلسل “55 مشكلة حب” من إنتاج أحمد عبدالعاطي، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة إلى 4 قصص يتم عرض كل قصة في أسبوعين يعيش خلالهما المشاهدون تجربة شخصيات كل قصة وتكشف الأحداث التي يتعرضون لها.