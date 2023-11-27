الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد تعرضه لكسر بالقدم.. محمود ياسين جونيور يكشف كواليس إصابته لـ"الدستور"

محمود ياسين جونيور
محمود ياسين جونيور

تعرّض الفنان محمود ياسين “جونيور”، نجل المؤلف عمرو محمود ياسين، لكسر في القدم  اليمني،  وهو ما أعلنته جدته “شهيرة”عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكشف  الفنان الشاب محمود ياسين الشهير بـ"جونيور"، تفاصيل تعرضه للإصابة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، موضحًا أنه سقط أثناء النزول على السلم، وهو ما عرضه لالتواء في القدم دفع الأطباء لوضعها في الجبس.

وأكد "جونيور" أن جميع أعماله الفنية الحالية متوقفة لحين "فك" الجبس، وعودة قدميه سليمة دون أي إصابة.

إصابة حفيدها محمود ياسين “جونيور”

ولفت النجم الشاب محمود ياسين “جونيور”، الأنظار في قصة عيشها بفرحة في مسلسل “55 مشكلة حب”، الذي جسد فيه دور مساعد مخرج يعاني من غيرته الشديدة لمن يحبه، ليصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهدين.

مسلسل “55 مشكلة حب” من إنتاج أحمد عبدالعاطي، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة إلى 4 قصص يتم عرض كل قصة في أسبوعين يعيش خلالهما المشاهدون تجربة شخصيات كل قصة وتكشف الأحداث التي يتعرضون لها.

 

الفنان محمود ياسين “جونيور” محمود ياسين “جونيور” كسر في القدم الفنان الشاب محمود ياسين الشهير بـ جونيور محمود ياسين جونيور

الأكثر قراءة

الميراث المُشرف.. ماذا ترك لنا طارق عبدالعزيز؟

تمديد 48 ساعة.. كيف تمكنت مصر من وقف المذبحة وإعادة الحياة لسكان غزة؟

بعد ظهورها معه بملابس عارية.. إنجي حمادة تكشف علاقتها بـ كروان مشاكل

بعد حذف بث المساء مع قصواء.. الخلالى تتساءل: هل هذه هى الديمقراطية الغربية؟

حماس: الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس الشروط

“أشكركم على إنسانيتكم”.. تفاصيل رسالة محتجزة إسرائيلية مفرج عنها لـ"كتائب القسام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟