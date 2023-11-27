الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شهيرة تكشف تفاصيل إصابة حفيدها محمود ياسين "جونيور"

محمود ياسين جونيور
محمود ياسين جونيور

كشفت الفنانة شهيرة حمدي عن إصابة حفيدها محمود ياسين “جونيور”، نجل المؤلف عمرو محمود ياسين، بكسر في القدم دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وشاركت “شهيرة” صورة لحفيدها محمود ياسين عبر صفحاها الرسمية على فيس بوك وعلقت قائلة: “الف سلامه عليك ياحوده   الحمدلله ربنا لطيف وكريم ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك كل شر   ياحبيبي ”.

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0MtWcXYyGmw9FyDyfXt1C8qbokaZRHGYXG97eggBtouzajVcLqsxtUawGin25vbZhl&id=100003164053687&mibextid=Nif5oz

 

وكانت آخر اعمال محمود ياسين جونيور حكاية “عيشها بفرحة” وأعرب خلال تصريحات صحفية عن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققته حكاية "عيشها بفرحة" إحدى حكايات مسلسل “ 55 مشكلة حب".

وعن الشبه بينه وبين شخصية جلال أوضح محمود ياسين جونيور: "شخصيتى هادية مثل جلال ولكن مش رومانسية".

ولفت النجم الشاب محمود ياسين جونيور الأنظار في قصة عيشها بفرحة في مسلسل 55 مشكلة حب، الذي جسد فيه دور مساعد مخرج يعاني من غيرته الشديدة لمن يحبه، ليصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهدين.

مسلسل 55 مشكلة حب من إنتاج أحمد عبد العاطي، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة إلى 4 قصص يتم عرض كل قصة في أسبوعين يعيش خلالهما المشاهدين تجربة شخصيات كل قصة وتكشف الأحداث التي يتعرضون لها.

وقبل 55 مشكلة حب، كان مسلسل “الكتيبة 101" آخر أعمال محمود ياسين جونيور، الذي شارك في السباق الرمضاني 2023، وهو من بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين، وعدد كبير من النجوم، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

محمود ياسين محمود ياسين جونيور شهيرة عيشها بفرحة 55 مشكلة حب رومانسية

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024| زينة تنتهى من "الإسكندرانى" وتستعد لتصوير "العتاولة"

مسلسلات رمضان 2024.. فراس سعيد يشارك فى مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج

إسعاد يونس ناعية طارق عبدالعزيز: كنت هكلمك النهارده

نقيب الممثلين ونجوم الفن يرافقون طارق عبدالعزيز بمستشفى الشيخ زايد

توفى قدام عينى.. عمر طلعت زكريا يكشف اللحظات الأخيرة بحياة طارق عبدالعزيز

آيتن عامر ودنيا عبدالعزيز ينعيان طارق عبدالعزيز: خبر محزن الله يرحمك

أحمد السقا ووليد فواز ينعيان طارق عبدالعزيز: الشغلانة خسرت كتير برحيلك

طارق لطفى ومى كساب ينعيان طارق عبدالعزيز: كان أطيب وأنضف الناس

الأكثر قراءة

ضياء رشوان يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" تفاصيل المرحلة الرابعة من تبادل الأسرى

حماس: الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس الشروط

"الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة

مجلس الزمالك ينجح في إنهاء أزمة حجز جديدة على النادى

"بصور نفسي".. اعترافات تفصيلية لإنجي حمادة تروج فيديوهات جنسية

ضبط فتاة تبث فيديوهات جنسية على بيجو لايف وتيك توك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟