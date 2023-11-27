شهيرة تكشف تفاصيل إصابة حفيدها محمود ياسين "جونيور"

كشفت الفنانة شهيرة حمدي عن إصابة حفيدها محمود ياسين “جونيور”، نجل المؤلف عمرو محمود ياسين، بكسر في القدم دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وشاركت “شهيرة” صورة لحفيدها محمود ياسين عبر صفحاها الرسمية على فيس بوك وعلقت قائلة: “الف سلامه عليك ياحوده الحمدلله ربنا لطيف وكريم ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك كل شر ياحبيبي ”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0MtWcXYyGmw9FyDyfXt1C8qbokaZRHGYXG97eggBtouzajVcLqsxtUawGin25vbZhl&id=100003164053687&mibextid=Nif5oz

وكانت آخر اعمال محمود ياسين جونيور حكاية “عيشها بفرحة” وأعرب خلال تصريحات صحفية عن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققته حكاية "عيشها بفرحة" إحدى حكايات مسلسل “ 55 مشكلة حب".

وعن الشبه بينه وبين شخصية جلال أوضح محمود ياسين جونيور: "شخصيتى هادية مثل جلال ولكن مش رومانسية".

ولفت النجم الشاب محمود ياسين جونيور الأنظار في قصة عيشها بفرحة في مسلسل 55 مشكلة حب، الذي جسد فيه دور مساعد مخرج يعاني من غيرته الشديدة لمن يحبه، ليصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهدين.

مسلسل 55 مشكلة حب من إنتاج أحمد عبد العاطي، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة إلى 4 قصص يتم عرض كل قصة في أسبوعين يعيش خلالهما المشاهدين تجربة شخصيات كل قصة وتكشف الأحداث التي يتعرضون لها.

وقبل 55 مشكلة حب، كان مسلسل “الكتيبة 101" آخر أعمال محمود ياسين جونيور، الذي شارك في السباق الرمضاني 2023، وهو من بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين، وعدد كبير من النجوم، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.