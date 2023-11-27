تفاصيل تحقيقات النيابة في واقعة دهس سائق لشاب بالموسكي

استمعت نيابة الموسكي الجزئية، لأقوال سائق متورط في دهس شاب بسيارته وفر هاربًا عقب صدمه.

وقال المتهم إنه خاف من الأهالي الذين تجمعوا على الشاب محاولين إسعافه، أن يتعدوا عليه ويضربوه بالإضافة إلى خوفه من المسألة القانونية قرر الهرب، وقدم تراخيص سيارته وتبين أنها سارية.

كان تبلغ لقسم شرطة الموسكى عن مصادمة ومصاب بكسور متفرقة بالجسم، أثناء عبوره الطريق بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه حال سير سيارة ميكروباص قيادة سائق وفر هاربًا، وتبين تصادم بأحد الأشخاص مصاب بكسور متفرقة بالجسم وتم نقله لإحدى المستشفيات، حال عبوره الطريق بمحل البلاغ، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة الميكروباص، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.