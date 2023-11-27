ضبط مصنع بتروكيماويات يحوي 3 أطنان مواد خام مجهولة المصدر بوادي النطرون

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة جميع صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به فى جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بمدن ومراكز المحافظة، حيث اشتركت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، مع فرج أبو حسن، مدير إدارة تموين وادي النطرون، بتنفيذ حملة تموينية بمركز وادي النطرون، أسفرت عن ضبط مصنع بتروكيماويات بدون ترخيص، حيث تم ضبط 3000 كجم "3 طن" مواد خام مجهولة المصدر، بالإضافة إلي خط إنتاج ومعدات كاملة، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استمرار تنفيذ الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة

ومن ناحية أخرى، أكدت نائب محافظ البحيرة ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى رضاهم عنها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وسرعة التواصل معهم من أجل المساهمة في سرعة حل تلك المشاكل.