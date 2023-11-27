محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة القسم الاقتصادي بمستشفى النساء

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، أعمال تطوير ورفع كفاءة القسم الاقتصادي بمستشفى النسا استمرارا لجهود تطوير منظومة الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأهالي مطروح، يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، وكلا من النائب جمال الشورى والنائبة سحر عيد، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والدكتور محمد مصطفى مدير المستشفى.

وقال الدكتور مبروك سالم، إن أعمال رفع الكفاءة للقسم الاقتصادي شملت إضافة ١٤ سرير جديد بغرف القسم، مشيرا إلى أنه سيتم عمل ورش المناظير الجراحية يومى الخميس والجمعة مع كبار الخبراء والاستشاريين من كليات الطب بالجامعات المصرية لتحقيق مزيد من الخبرة وتنمية المهارات الطبية لدى الأطباء بالمستشفى.

ووجه محافظ مطروح، لوكيل وزارة الصحة بالوقوف على احتياجات تطوير الخدمة مع العرض عليه سواء من دعم بفرش ملايات أو وسادات وكذلك التكييفات والمراوح.

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