الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ مطروح يدشن المرحلة الأولى لمبادرة "ملف طبي لكل أسرة مصرية"

مبادرة ملف طبي لكل
مبادرة ملف طبي لكل أسرة مصرية

دشن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين، المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية "ملف طبي لكل أسرة مصرية" لتطوير خدمات الرعاية الأساسية بالمحافظة، وذلك بالوحدة الصحية لقرية أم الرخم  يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزاره الصحة والدكتور بسام سلطان مشرف الوزارة المركزي ومنسق محافظة مطروح وعدد من قيادات مديرية الصحة.

_ ملف طبي لكل أسرة

وأوضح محافظ مطروح أن تهدف المبادرة إلى عمل ملف طبي لكل أسرة ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية واستعدادًا للتأمين الصحي الشامل ضمن جهود وزارة الصحة، مشيدًا بالمبادرة وهدفها كسجل لتاريخ الأسرة صحيا وتيسير التشخيص والمتابعة مع ضرورة تدريب العاملين على كيفية التسجيل ولعمل على توثيق الملفات الكترونيا بما يسهل الاستعانة بها وقت الحاجة،مؤكدا على أهمية توعية المواطنين  بضرورة التوجه للوحدات المشاركة في تنفيذ المبادرة  لفتح وتفعيل الملف العائلي واستكمال البيانات خلال الفترة من اليوم  الإثنين 27 نوفمبر وحتى يوم الخميس٣٠ نوفمبر الجارى.

_ حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي

وأضاف الدكتور مبروك سالم وكيل وزاره الصحة بمطروح أنه يتم تدريب العاملين على أعمال حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي للوحدات الصحية والمراكز الطبية استعدادًا للبدء في فتح ملف طبي لكل أسرة يشمل التاريخ المرضي وتفاصيل الفحص الإكلينيكي لأفراد الأسرة مع منح كل رب أسرة كارت مسجل به الاسم ورقم الملف العائلي لتيسير الوصول إليه  وضمان مستوي أفضل للخدمه الطبية بالوحدات الرعاية الأولية   مع البدء بالوحدة الصحية بأم الرخم وتوافر طبيب متخصص في طب الأسرة. 

 _ خدمات منظومة طب الأسرة 

وأشار إلى أن  خدمات منظومة طب الأسرة تشمل الآتي:

▫️الكشف على المرضى في  مختلف التخصصات الطبية
▫️رعاية الأمهات الحوامل
▫️متابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة  
▫️التطعيمات الروتينية
▫️الخدمات المعملية 
▫️خدمات تنظيم الأسرة والمشورة للأزواج
▫️الخدمات المقدمة لكبار السن 
▫️خدمات التثقيف الصحي والأسري 
بالوحدات الصحية المشاركة بالمبادرة وهى بادارة مطروح الصحية:
▫️وحدة الكيلو  7 الصحية
▫️وحدة السادات الصحية 
▫️وحدة السنوسية الصحية
▫️وحدة رأس الحكمة الصحية 
▫️وحدة أم الرخم الصحية
 

_إدارة الحمام الصحية:-


وحدة قرية 27 بنجر الصحية
▫️وحدة قرية 23 بنجر الصحية 
▫️وحدة النهوض الصحية 
️وحدة الرويسات الصحية 
▫️وحدة السلام الصحية
▫️مكتب صحة ادارة الحمام

_ إدارة الضبعة الصحية:-
▫️وحدة غزالة الصحية
▫️وحدة جلالة الصحية 
▫️وحدة سيدي شبيب الصحية
▫️وحدة فوكة الصحية 
▫️وحدة العلمين الصحية والمركز الطبى بسيدى عبدالرحمن بإدارة العلمين الصحية 
▫️وحدة النجيلة القبلية الصحية بإدارة النجيلة الصحية
▫️وحدة الزويدة الصحية بإدارة براني الصحية
▫️وحدة أبو زريبة الصحية بإدارة السلوم الصحية:-
 ووحدة أغورمى الصحية بإدارة سيوة الصحية.

مبادرة ملف طبي لكل أسرة مصرية
مبادرة ملف طبي لكل أسرة مصرية
مبادرة ملف طبي لكل أسرة مصرية
مبادرة ملف طبي لكل أسرة مصرية
مبادرة ملف طبي لكل أسرة مصرية
مبادرة ملف طبي لكل أسرة مصرية
مبادرة ملف طبي لكل أسرة مصرية
مبادرة ملف طبي لكل أسرة مصرية
مبادرة ملف طبي لكل أسرة مصرية
مبادرة ملف طبي لكل أسرة مصرية
مبادرة ملف طبي لكل أسرة مصرية
مبادرة ملف طبي لكل أسرة مصرية
مبادرة ملف طبي لكل أسرة مصرية
مبادرة ملف طبي لكل أسرة مصرية
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