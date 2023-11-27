الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد جدة يتأهل لثمن نهائى دورى أبطال آسيا بفوزه على أجمك

اتحاد جدة
اتحاد جدة

تأهّل فريق اتحاد جدة السعودي لثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023 /2024، وذلك بانتصاره على مضيفه أجمك الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات.

المغربي عبدالرزاق حمدالله كان نجم المباراة الأول، حيث افتتح التسجيل للفريق السعودي بهدف أول في الدقيقة 30، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة طولية رائعة من البرازيلي فابينهو.

وعاد حمدالله ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 34، من متابعة لتمريرة زميله مهند الشنقيطي من الجهة اليمنى.

وقلّص الإيطالي مارتن بواكي الفارق لـ أجمك، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 78، لكنه لم يمنع فريقه من الهزيمة، ولا الاتحاد من تحقيق الانتصار، الذي حقق فوزه الرابع في دور المجموعات هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد لـ 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة، ليضمن التأهل لدور ثمن النهائي، فيما توقف رصيد أجمك عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

تشكيل اتحاد جدة أمام أجمك

وضم تشكيل اتحاد جدة أمام أجمك كالآتي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: لويز فيليبي - حسن كادش - أحمد بامسعود - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فيصل الغامدي - فابينهو - صالح العمري.

خط الهجوم: فيليبي جوتا - عبدالرزاق حمدالله - كريم بنزيما.

وفضل جاياردو استبعاد المدافع المصري أحمد حجازي، من قائمة الفريق، بعد عودته للتو لتدريبات الفريق، عقب تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

جدير بالذكر أن الاتحاد خسر أمام أمام القوة الجوية بثنائية نظيفة، في الجولة الماضية.

وتضم ذات المجموعة، فريقي القوة الجوية العراقي، وسباهان أصفهان الإيراني، حيث يلتقيان بعد قليل.

اتحاد جدة دوري أبطال آسيا الاتحاد أجمك عبدالرزاق حمدالله

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