انتظام الرحلات الدولية لشركة مصر للطيران خلال الآونة الأخيرة

كشفت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" عن انتظام رحلات العمرة بين المطارات المصرية والسعودية لنقل المعتمرين المصريين والأجانب إلى الأراضي المقدسة عبر أسطول الشركة ذات الطرازات المختلفة الحديثة وفقًا لجداول التشغيل المقررة مسبقًا.

وتشهد رحلات العمرة انخفاضًا ملحوظًا في أعداد المعتمرين نتيجة الظروف القتصادية، رغم التزام الشركة بمواعيد السفر والوصول بالمطارات المصرية والسعودية.

وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن رحلات شركة مصر للطيران الدولية والتجارية تشهد انتظامًا بجداول التشغيل المقررة مسبقص، رغم الظروف الصعبة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية، جراء الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الفلسطيني، حيث لم تتلق الشركة أية إخطارات من جانب وكلاء وشركات السياحة التي تتعاون مع الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" يفيد بإلغاء أو تأجيل أية رحلات بين المدن المصرية والعواصم الأوروبية والأسيوية والأفريقية.

وأشارت المصادر إلى أن شركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، تنتهج خلال الآونة الأخيرة رؤية استراتيجية طويلة المدى تحت مظلة وزارة الطيران المدني التى من خلالها تعمل على جذب المزيد من العملاء الجدد حول العالم وتمنحهم مجموعة واسعة من خيارات السفر وتقدم لهم أفضل الخدمات سواء من خلال شبكة نقاطها الواسعة أو من خلال النقاط التي يغطيها تحالف ستار العالمى.

أوضحت المصادر، أن شركة مصر للطيران تعمل على زيادة تحديث وتطوير الأسطول الجوي لها خلال الفترات القليلة المقبلة، حيث تستهدف أسواق جديدة مختلفة الجنسيات لتنشيط الحركة الجوية السياحية الدولية بين مصر ودول العالم، كما أن عدد النقاط المباشرة التى تصل إليها الشركة مؤخرًا، بلغ أكثر من 72 نقطة حول العالم بعد إضافة عدد من النقاط مؤخرًا في أسيا وأوروبا وأمريكا وهناك سلسلة من النقاط الجديدة التي ستفتتحها الشركة خلال الفترة المقبلة،وهو ما يسلتزم على مسؤولي الشركة ووزارة الطيران المدني المصرية على ضرورة زيادة أعداد الطائرات التي تملكها الشركة من مختلف الطرازات العريضة والمتوسطة، لمواكبة الحركة السريعة في سوق النقل الجوي العالمي ووضع إسم الشركة الوطنية في مقدمة شركات الطيران العالمية التي تعمل تحت مظلة منظمات الطيران المدني الدولية، خاصًة مع التحديات الكبيرة التي واجهها قطاع الطيران المدني خلال الفترة الماضية.