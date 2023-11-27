الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"خارجية حماة الوطن": رئيس الحزب لا يدخر جهدًا فى سبيل دعم الدولة بمختلف الاتجاهات

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بالمؤتمر الذي عقده الحزب في مدينة ميلانو الإيطالية بحضور مجموعة الكيانات والاتحادات المصرية في دولة إيطاليا، من أجل تشجيع الجاليات المصرية في الخارج بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها الجمعة المقبلة 1 ديسمبر للمصريين في الخارج، لافتا إلى أن المؤتمر تضمن رسائل توعية، وتشجيع للمصريين بالخارج حول ضرورة رد الجميل للدولة المصرية بالمشاركة القوية والتعبير عن آرائهم بحرية في صناديق الاقتراع.

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جولات مكثفة لحماة الوطن

قال "الزهار"، إن اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن يجرى جولات مكثفة في مختلف عواصم العالم للقاء الجاليات المصرية وتوضيح أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي الذي تشهده مصر، وانعكاساه على مستقبل الدولة المصرية، والتأكيد على ضرورة مشاركة المصريين بالخارج في تلك الانتخابات، لأن دورهم مهم للغاية في بناء الدولة المصرية، واختيار من سيقود مصر خلال الـ6 سنوات المقبلة.

وأضاف أن اللواء طارق نصير لا يدخر جهدا في سبيل دعم الدولة المصرية في مختلف الاتجاهات، والمؤتمر الذي حضره في ميلانو تضمن رسائل قوية وواضحة للجاليات المصرية في الخارج، وأوضح رؤية الدولة المصرية في دعم المصريين في الخارج، من خلال شرح واف للإنجازات التي تقوم بها الدولة السياسية على المستويين الداخلي والخارجي بصفة عامة وملف المصريين في الخارج بصفة خاصة، وكشف عن القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دعم تلك الفئة المهمة التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا.

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توضيح الحقائق 

لفت "الزهار"، إلى أن حزب حماة الوطن  يحرص على توضيح كل الحقائق الخاصة بالدولة المصرية لأبنائها في الخارج، والتواصل الدائم معهم والتعرف على همومهم ومشكلاتهم، والتعبير عنهم في جميع المؤتمرات والمناسبات باعتبارهم جزءا أصيلا من الشعب المصرى، خاصة أن المصريين بالخارج في قلب وعقل القيادة المصرية.

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ونوه، بأن اللواء طارق نصير، استطاع أن يوضح للمصريين في الخارج كل الحقائق التي تتم على أرض الواقع، وتقديم موجز عن كل الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، كما قدم العديد من الرسائل التي تحفز المصريين في الخارج على رد الجميل لوطنهم والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابى الهام.

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