حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم السيسى بأسيوط (فيديو)

نظم حزب حماة الوطن بأسيوط مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن ومؤسس سلاح الصاعقة، واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية، والنائبة ميرال الهريدي، أمين أمانة التعليم المركزية، والنائب مصطفي بدران أمين الحزب، والدكتورة كريستين عادل، عضو اللجنة الاستشارية بالمركزية، واللواء أحمد سالم مستشار الحزب.

وقال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ضحى وبذل جهدًا كبيرًا في بناء الجمهورية الجديدة منذ أن تم اختياره بإرادة شعبية في 30 يونيو، تحمل بعدها كل المخاطر والأعباء التي كانت تحيك بحياته، لكنه فضل الانضمام والرضوخ للإرادة الشعبية، وكان ذلك سببًا رئيسيًا في نجاح ثورة 30 يونيو بعد انحياز القوات المسلحة لهذه الثورة العظيمة، ولولا ذلك لم نكن موجودين اليوم.

وأشار "العوضي" إلى أن هناك تحديات ومؤامرات كثيرة من جميع الاتجاهات الاستراتيجية على الحدود المصرية تحاك ضد الدولة المصرية، ولكن منذ تولي الرئيس السيسي استطاع الحفاظ على أمن مصر وسلامة أراضيها ضد أي مؤامرة.

ولفت "العوضي" إلى نجاح الرئيس السيسي في الحفاظ على القضية الفلسطينية بعد العدوان على الشعب الفلسطيني ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، ولكن الجهود المصرية نجحت في وقف إطلاق النيران ودخول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات التي قدمتها مصر يعادل ثلاثة أضعاف المساعدات التي قدمتها الدول للشعب الفلسطيني.

وقال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، إن الحزب اجتمع واستقر على دعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، إيمانًا ويقينًا من الحزب أن الرئيس السيسي هو منقذ الدولة المصرية ومؤسس مصر الحديثة خاصة في ظل الإنجازات التي تمت على أرض الواقع، وساهمت بشكل كبيرة بالنهوض والحفاظ على قواعد الدولة بعد أن تعرضت للمؤامرات التي أحبطتها ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن حزب حماة الوطن بكل مقراته يعمل من أجل الرئيس والدولة المصرية.

ونوه مصطفى بدران، أمين حزب حماة الوطن بأسيوط وعضو مجلس النواب، بأن الحضور الحاشد الذي جاء اليوم ما هو إلا للوفاء للمرشح عبدالفتاح السيسي، لما قام به خلال السنوات الماضية من تضحيات وفي مقدمتها انحيازه لرغبة الشعب المصري في 30 يونيو ضد المؤامرات التي كانت تُدبر لمصر من الداخل والخارج، ورغم كل الظروف والتحديات انحاز للشعب المصري.

وأضاف أن المرشح عبدالفتاح السيسي استطاع، خلال الفترة الماضية، بناء قواعد الدولة المصرية الجديدة في الداخل من خلال المبادرات التي أطلقها والمشروعات القومية التي شيدها في مختلف محافظات الجمهورية ويشهدها الجميع على أرض الواقع، وفي الخارج استطاع أن يعيد دور مصر الرائد في المنطقة.

وأشار إلى أن صعيد مصر ظل يعاني لسنوات حتى أن تولى الرئيس السيسي وحظي صعيد مصر باهتمام بالغ في مختلف المجالات، ومنها المحاور الجديدة على نهر النيل وشبكة الطرق والمجمعات الصناعية ومحطات الكهرباء والمشروع القومي حياة كريمة وتطوير الريف المصري، إذ حظي صعيد مصر بالنصيب الأكبر في هذه المبادرات والمشروعات القومية.

وطالب "بدران" الحضور بالخروج في الانتخابات لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على مقومات الدولة المصرية.