"القاهرة الإخبارية": حماس وإسرائيل توافقان على تمديد الهدنة فى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، مساء الإثنين، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إنه تم إخطار أسر المحتجزين بعمليات إفراج مقررة اليوم وفقًا لاتفاق الهدنة.

كما أكد مراسل القاهرة الإخبارية أن مسئولًا في البيت الأبيض يؤكد موافقة إسرائيل وحماس على تمديد الهدنة في قطاع غزة، والعمل على تبادل المحتجزين بالأسرى الفلسطينيين.

أشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن حماس اتفقت مع مصر وقطر على تمديد التهدئة الإنسانية لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.