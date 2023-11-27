الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": حماس وإسرائيل توافقان على تمديد الهدنة فى غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، مساء الإثنين، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إنه تم إخطار أسر المحتجزين بعمليات إفراج مقررة اليوم وفقًا لاتفاق الهدنة.

كما أكد مراسل القاهرة الإخبارية أن مسئولًا في البيت الأبيض يؤكد موافقة إسرائيل وحماس على تمديد الهدنة في قطاع غزة، والعمل على تبادل المحتجزين بالأسرى الفلسطينيين.

أشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن حماس اتفقت مع مصر وقطر على تمديد التهدئة الإنسانية لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.

القاهرة الإخبارية إسرائيل حماس الهدنة في غزة غزة قناة القاهرة الإخبارية

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