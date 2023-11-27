محافظ مطروح يفتتح قسم العناية المركزة بمستشفى الأطفال
افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى أطفال مطروح يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، وكلا من النائب جمال الشورى والنائبة سحر عيد، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، والدكتورة هالة مدير مستشفى الأطفال.
وأشاد محافظ مطروح، بأعمال التطوير لتوفير مزيد من الخدمات الطبية للمواطنين والتخفيف عنهم خاصة أعباء سفر أطفالهم في الحالات الحرجة إلى خارج المستشفى لتلقي العناية اللازمة، مع تأكيد على بذل مزيد من الجهد وتقديم مزيد من الدعم لتيسير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لأطفال مطروح.
وقال وكيل وزارة الصحة إن قسم العناية الجديد بطاقة استيعابية 7 أسرة ليصبح إجمالي أسرة العناية المركزة للأطفال بالمحافظة 15 سرير إجمالي أسرة العناية المركزة كبار وأطفال 101 سرير عناية مركزة بمستشفيات المحافظة.
وأشار وكيل صحة مطروح، إلى أنه جارى زيادة 2 سرير عناية مركزة للأطفال بمستشفي النجيلة المركزي و٤ آخرين بمستشفى النساء خلال الفترة القريبة القادمة وتم دعم الوحدة بجهازي تنفس حيث تبرع النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب بجهاز منظار حنجري أطفال لوحدة عناية الأطفال.