"غرق سفينة شحن".. ننشر صور ضحايا محافظة دمياط

حالة من الحزن انتابت أهالي عزبة البرج إحدى مدن محافظة دمياط، والتي يشتهر أهلها بمهنة الصيد، حيث إن بها ثلثي أسطول الصيد المصري بعد أن لقى 8 صيادين من مدينة عزبة البرج مصرعهم على متن سفينة شحن بسبب موجة من الرياح الشديدة.

وتداول أهالي مدينة عزبة البرج، في دمياط صور الصيادين الغرقى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعلن خفر السواحل اليوناني، عن غرق سفينة شحن ترفع علم جزر القمر على متنها 14 شخصا قبالة سواحل جزيرة ليسبوس مع هبوب رياح قوية في المنطقة.

وقال خفر السواحل اليوناني إن سفينة الشحن "رابتور" غرقت قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية أمس الأحد، على بعد 4.5 أميال بحرية، ولا يزال جميع أفراد طاقمها المكون من 14فردا مفقودين باستثناء واحد.

وتشارك في عملية الإنقاذ 5 سفن و3 سفن تابعة لخفر السواحل ومروحيات تابعة للقوات الجوية والبحرية، وفرقاطة تابعة للبحرية.

ويذكر إن السفينة "رابتور"، التي كانت محملة بالملح، كان على متنها طاقم مؤلف من 14 شخصا هم 8 مصريين و4 هنود وسوريان.

كما أنها كانت تبحر من الدخيلة في مصر باتجاه اسطنبول، عندما أبلغت عن عطل ميكانيكي ووجهت نداء استغاثة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وأنقذ خفر السواحل فردا واحدا تم نقله بطائرة هليكوبتر وسطرياح عاتية.

وتتبع سفينة الشحن مكتب Manassa shipping المملوكة لشخص يدعى حمادة الزامك والذى سبق وغرقت له سفينة مشابهة بسواحل اليونان أيضا العام الماضي.

يذكر أن السفينة فُقدت على بعد 4 و5 أميال قبالة سواحل جزيرة لسبوس اليونانية، وكانت تحمل علم جزر القمر، وخرجت السفينة من ميناء الدخيلة المصري بالإسكندرية محملة بالملح ومتجهة إلى ميناء القسطنطينة في تركيا، وكان على متنها 14 شخصا منهم مصريون من منطقة عزبة البرج التابعة لمحافظة دمياط.