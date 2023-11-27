الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل أول مجلس النواب يلتقى نائبة رئيس مقاطعة جيانجسو الصينية

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين من الحدث

استقبل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب شو ينج نائبة رئيس مقاطعة جيانجسو الصينية، بمقر مجلس النواب.

في مُستهل اللقاء، أعرب المستشار أحمد سعد الدين، عن ترحيبه بوفد مقاطعة جيانجسو الصينية في مقر مجلس النواب المصري، مؤكدًا أن اللقاء إنما يأتي استكمالًا لمسيرة العلاقات المتميزة والاستراتيجية بين مصر والصين، وفي هذا الإطار، قدم وكيل أول مجلس النواب التهنئة لجمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

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خلال اللقاء، استعرض وكيل أول مجلس النواب المصري مُحددات العلاقات المصرية – الصينية في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، مؤكدًا أهمية تعزيز الزيارات البرلمانية والحزبية المُتبادلة بين مصر والصين باعتبارها إحدي ركائز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، كما دعا وكيل أول مجلس النواب إلى تفعيل دور آلية التبادل الدوري المصري – الصيني وجمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الصينية.

من جانبها، عبرت نائبة رئيس مقاطعة جيانجسو الصينية عن بالغ شكرها لتلك الزيارة في ضوء العلاقات التاريخية الصينية – المصرية داعية إلى تعميق تلك العلاقات في ضوء توجيهات القيادة السياسية الصينية بذلك اتصالًا بتوافق إرادة ورؤى الدولتين إزاء العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، كما استعرضت المسئولة الصينية مجالات التعاون بين مصر ومُقاطعة جيانجسو وسُبل تعزيزها بما يصب في صالح العلاقات المصرية الصينية.

المستشار أحمد سعد الدين من الحدث
المستشار أحمد سعد الدين من الحدث
المستشار أحمد سعد الدين مقاطعة جيانجسو مجلس النواب جمهورية الصين الشعبية القيادة السياسية

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