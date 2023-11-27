تعزيز الخدمات الإلكترونية.. "مياه الجيزة" توقع عقود تعاون مع منافذ جديدة

شهد ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ود.صلاح بيومى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، توقيع عقد تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، وشركة " ضامن" يمثلها د.تامر الحسينى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، وذلك في إطار مساعي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لتسهيل خدمات السداد الالكتروني وتوفير منافذ متعددة للمواطنين.

وفى بيان للشركة، اليوم، أكد رسلان، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز سياسة التحول الرقمى وميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة"رؤية مصر ٢٠٣٠"، لافتًا إلى استخدام الآليات والتكنولوجيات المتاحة في تطوير منظومة تحصيل وسداد الفواتير وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

من جانبه، أوضح منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن التعاقد يأتي في ضوء حرص الشركة على تسهيل الخدمات المقدمة للجمهور من خلال دفع فواتير المياه الكترونيًا، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان نقدًا أو عن طريق البطاقات البنكية، وتنظيم عملية التحصيل الالكتروني.

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة أن الشركة لا تألو جهدًا في تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وميكنة الخدمات من خلال مراكز خدمة العملاء المتطورة ومراكز شحن العدادات مسبقة الدفع، ومنافذ خدمات السداد الإلكتروني.

من جانبه، قال د.تامر الحسينى، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة ضامن، أن الشركة تقدم للشركات والهيئات المصرية المصدرة للفواتير حلول اقتصادية فى مجالات التحصيل الإلكتروني للمدفوعات والفواتير وشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال شبكة إلكترونية مؤمنة ومشفرة وفق المعايير العالمية.