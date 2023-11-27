الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعزيز الخدمات الإلكترونية.. "مياه الجيزة" توقع عقود تعاون مع منافذ جديدة

خلال التوقيع
خلال التوقيع

شهد ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ود.صلاح بيومى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، توقيع عقد تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، وشركة " ضامن" يمثلها د.تامر الحسينى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، وذلك في إطار مساعي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لتسهيل خدمات السداد الالكتروني وتوفير منافذ متعددة للمواطنين.

وفى بيان للشركة، اليوم، أكد رسلان، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز سياسة التحول الرقمى وميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة"رؤية مصر ٢٠٣٠"، لافتًا إلى استخدام الآليات والتكنولوجيات المتاحة في تطوير منظومة تحصيل وسداد الفواتير وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

من جانبه، أوضح منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن التعاقد يأتي في ضوء حرص الشركة على تسهيل الخدمات المقدمة للجمهور من خلال دفع فواتير المياه الكترونيًا، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان نقدًا أو عن طريق البطاقات البنكية، وتنظيم عملية التحصيل الالكتروني.

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة أن الشركة لا تألو جهدًا في تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وميكنة الخدمات من خلال مراكز خدمة العملاء المتطورة ومراكز  شحن العدادات مسبقة الدفع، ومنافذ خدمات السداد الإلكتروني.

من جانبه، قال د.تامر الحسينى، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة ضامن، أن الشركة تقدم للشركات والهيئات المصرية المصدرة للفواتير حلول اقتصادية فى مجالات التحصيل الإلكتروني للمدفوعات والفواتير وشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال شبكة إلكترونية مؤمنة ومشفرة وفق المعايير العالمية.

شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف ضامن عقد تعاون

مواد متعلقة

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق: «الفريق السيسى» وقف كالوحش مدافعًا عن سيناء داخل حكومة قنديل.. فقلنا «الحمد لله ما طلعش إخوان»

"كولر" يرفض التعاقد مع عدى الدباغ وأحمد ياسر ريان فى الشتاء

رغم تعديل راتبه السنوي.. لماذا يماطل محمد عبدالمنعم في التجديد للأهلي؟

تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الكرة بالنادى الأهلى

شاهد من أهلها.. أبناء شمال سيناء: الرئيس أعاد «الحياة الكريمة» لأرض الفيروز بالمشروعات القومية

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

العميد يسرى عمارة: دمرنا لواءً إسرائيليًا من 73 دبابة فى أقل من نصف ساعة

الأكثر قراءة

حماس: الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس الشروط

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

داعية إسلامى: هؤلاء قلوبهم تصدأ ولا تعرف الحق ولا الحب

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

الإفراج عن سما المصرى بعد 3 سنوات ونصف خلف القضبان

مران الزمالك.. معتمد جمال يعقد جلسة مع الجزيري ويستعيد هذا الثنائي أمام فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟