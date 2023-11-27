محكمة تعويضات الإسكندرية تصدر حكما ضد حسن شاكوش

أصدرت محكمة تعويضات الإسكندرية، اليوم الإثنين، حكما يقضي بتغريم حسن شاكوش المطرب الشعبي 80 ألف جنيه، في اتهامه بإتلاف جيت سكي بمنطقة مارينا، بعد أن رفض إصلاح ما أتلفه نتيجة دخول المياه في الموتور الخاص بجيت سكي مما أدى إلى غرق الموتوسيكل.

كان المدعي في القضية، قد أعطي الموتوسيكل البحري الخاص جيت سكي إلى حسن شاكوش لتجربته والتصوير به على سبيل الدعاية كونه مطرب مشهور، ولكن فوجيء المدعي أن شاكوش استخدمه بطريقة سيئة مما تسبب في دخول المياه إلى الموتور وحرقه وغرق الموتوسيكل البحري الخاص به.

وكشف المدعي في دعواه أنه قد عرض عليه المدعي إنهاء الموضوع وديا على أن يدفع له قيمة إصلاحه إلا أنه رفض، وحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 1078 لسنة 2020 إداري مارينا.

المحكمة تغرم حسن شاكوش

وعلى أثر ذلك قام المدعي، برفع دعوى على المدعى عليه المطرب حسن شاكوش بموجب صحيفة أودعت بالمحكمة وبإلزام المدعى عليه بأن تؤدي له مبلغ وقدرة إجمالي قطع الغيار اللازمة للإصلاح الموتوسيكل 80 ألف جنيه، بالإضافة إلى أتعاب التركيب والصيانة بمجموع مبالغ وقدرة 79780 جنيها، وبإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي التعويض، وما تراه المحكمة مناسبا تعويضا عن الأضرار المادية أو الأدبية التي لحقت بالمدعي نتيجة خطأ المدعي عليه.