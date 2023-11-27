مباحثات قطرية قبرصية لتدشين ممر بحرى إنسانى دعمًا لقطاع غزة

أعلنت "الجارديان" البريطانية، اليوم الإثنين، عن أن فريقًا من الخبراء يتوجه إلى قطر خلال الأيام المقبلة، لوضع اللمسات الأخيرة على اقتراح قدمته حكومة قبرص لشحن المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق "ممر بحري إنساني" من الجزيرة الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وبعد محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة اليوم الإثنين، أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، أن الخبراء سيزورون الدولة الخليجية قريبًا.

فريق فني قبرصي

وقال الرئيس القبرصي في تصريحات له: "اتفقنا على تشكيل فريق فني قبرصي خلال الأيام القليلة المقبلة، للعمل على تفاصيل اقتراحنا، من أجل المضي قدمًا في تنفيذ اقتراحنا".

وبموجب المبادرة سيتم إرسال كميات كبيرة من المساعدات إلى الشريط الساحلي المحاصر على متن سفن محملة في ميناء لارنكا، وسيقوم العملاء الإسرائيليون بفحص الشحنات في الميناء القبرصي وبمجرد نقلها إلى السفن.

وقال "خريستودوليدس" إن الخطة يمكن تفعيلها بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض، مع قيام خبراء قبارصة بضبط الترتيبات منذ الإعلان عنها رسميًا في أوائل نوفمبر. وتقع لارنكا على بعد 210 أميال بحرية فقط من غزة.

وتابع: "ستعمل هذه الشحنات على استكمال تدفق المساعدات التي تصل إلى القطاع عبر الشاحنات التي تعبر نقطة تفتيش رفح المصرية، حيث وصفت المصادر الشحنة الواحدة بأنها تعادل 500 شاحنة من المساعدات".

وتتمتع قبرص، وهي الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، بعلاقات جيدة مع إسرائيل والعالم العربي.

وقال خريستودوليدس إن المبادرة تسلط الضوء على قدرة الجزيرة الاستراتيجية على أن تكون "جسرًا إلى المنطقة".