شئون الأسرى الفلسطينية: نعوّل على القيادة المصرية لوقف الحرب فى غزة

قال ثائر شريتح، الناطق باسم هيئة شئون الأسرى، إن الظروف الصحية في غزة مأساوية وصعبة وإنهم يأملون استمرار الهدنة؛ حتى يتسنى للسكان التقاط أنفاسهم.

وأضاف شريتح، خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر هى العمق العربي الحقيقي لفلسطين، والشعب الفلسطيني:"ننظر إلى مصر بأنها البلد الثاني لكل الشعب الفلسطيني، موقف القاهرة مشرف، مصر لها قيمتها ومكانتها العربية والدولية وليس غريبًا على القيادة المصرية والشعب المصري أن يقفوا بجانب الشعب الفلسطيني، فنحن نعول عليهم كثيرًا ونتمنى جهودًا مضاعفة".

وتابع "نتطلع لزيادة الضغط على الاحتلال لتحقيق نتائج إيجابية ووقف الحرب، فمصر أهم دولة عربية، حدودًا وشعبًا، والتناغم الفلسطيني المصري حاضر منذ عقود".

وعن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال الناطق باسم هيئة شئون الأسرى إن بايدن كاذب، فغزة دمرت بأسلحة أمريكية وهناك دعم أمريكي لإسرائيل، لذا ما يقوله شعارات بلا قيمة وعلى واشنطن أن تكون أكثر جرأة وتحاسب الاحتلال وتوقف الدعم المادي والعسكري، وعليها أن تواجه كل أحرار العالم، فالجرائم التي تقع يوميًا في غزة والضفة بسلاح أمريكي.