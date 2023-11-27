الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شئون الأسرى الفلسطينية: نعوّل على القيادة المصرية لوقف الحرب فى غزة

الحرب في غزة
الحرب في غزة

قال ثائر شريتح، الناطق باسم هيئة شئون الأسرى، إن الظروف الصحية في غزة مأساوية وصعبة وإنهم يأملون استمرار الهدنة؛ حتى يتسنى للسكان التقاط أنفاسهم.

وأضاف شريتح، خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر هى العمق العربي الحقيقي لفلسطين، والشعب الفلسطيني:"ننظر إلى مصر بأنها البلد الثاني لكل الشعب الفلسطيني، موقف القاهرة مشرف، مصر لها قيمتها ومكانتها العربية والدولية وليس غريبًا على القيادة المصرية والشعب المصري أن يقفوا بجانب الشعب الفلسطيني، فنحن نعول عليهم كثيرًا ونتمنى جهودًا مضاعفة".

وتابع "نتطلع لزيادة الضغط على الاحتلال لتحقيق نتائج إيجابية ووقف الحرب، فمصر أهم دولة عربية، حدودًا وشعبًا، والتناغم الفلسطيني المصري حاضر منذ عقود".

وعن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال الناطق باسم هيئة شئون الأسرى إن بايدن كاذب، فغزة دمرت بأسلحة أمريكية وهناك دعم أمريكي لإسرائيل، لذا ما يقوله شعارات بلا قيمة وعلى واشنطن أن تكون أكثر جرأة وتحاسب الاحتلال وتوقف الدعم المادي والعسكري، وعليها أن تواجه كل أحرار العالم، فالجرائم التي تقع يوميًا في غزة والضفة بسلاح أمريكي. 

اقرأ أيضًا: 

كيف تغلبت مصر على العقبات التى واجهت تنفيذ الهدنة بين إسرائيل والمقاومة؟

هيئة شئون الأسرى غزة الهدنة القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني لتحقيق نتائج إيجابية الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

ضياء رشوان: مد الهدنة يعتمد على عدد المحتجزين لدى حماس

كيف تغلبت مصر على العقبات التى واجهت تنفيذ الهدنة بين إسرائيل والمقاومة؟

"القاهرة الإخبارية" تعرض صور المحتجزين التايلانديين وآخر روسى خلال نقلهم من غزة

"القاهرة الإخبارية": نقل محتجزة إسرائيلية بمروحية إلى مستشفى سوروكا بحالة خطيرة

اختناق مراسلة القاهرة الإخبارية بالغاز المسيل للدموع خلال تغطيتها لتبادل الأسرى

القاهرة الإخبارية: مصر تبدأ تسليم الإسرائيليين المحتجزين بمنطقة كارنى

تقارير إسرائيلية: خطة تبادل الأسرى والمحتجزين تسير وفق ما هو مخطط

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل احتجاز ناقلة نفط فى خليج عدن

الأكثر قراءة

"مدبولى" يوجه بتنظيم مسابقتين لسد احتياجات التعليم من المعلمين فى 2024

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

الإفراج عن سما المصرى بعد 3 سنوات ونصف خلف القضبان

انتهاء مراسم دفن الفنان طارق عبدالعزيز.. نجوم الفن اصطفوا أمام القبر (صور)

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

"مين اللى يتعظ؟!".. لقاء الخميسى تُهاجم أحد متابعيها لهذا السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟