الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كيف تغلبت مصر على العقبات التى واجهت تنفيذ الهدنة بين إسرائيل والمقاومة؟

جريدة الدستور

أوضح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، كيف تغلبت مصر على بعض العراقيل التي واجهت إتمام بنود الهدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، قائلًا إن مصر غيرت طريقة وصول الشاحنات إلى قطاع غزة، وأصبحت تدخل السيارات مباشرة إلى شمال غزة، دون استبدال الشاحنات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن الشاحنات كانت تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، ويتم تبديل السيارات وإفراغ الحمولة، وسيارات من داخل القطاع بسائقين فلسطينيين يقودونها للشمال، ثم اتفقت السلطات المصرية مع شركات الشحن تقوم مباشرة بالدخول إلى مناطق إفراغ الشاحنات حتى شمال غزة، مع مرورها بالإجراءات المعتادة.

وأشار إلى وصول 120 شاحنة أمس إلى شمال غزة، بما فيها الوقود وغاز المنازل.

وأوضح أن الاتفاق أن تقوم حركة حماس بتسليم المحتجزين للصليب الأحمر، والصليب الأحمر يسلم جزءا منهم أو كلهم للسلطات المصرية في معبر رفح أو معابر أخرى، وتقوم مصر بتسليمهم للجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أن الدور المصري في تسلم وتسليم بعض أو كل المحتجزين قائم كما هو. 

وعن إمكانية مد الهدنة لأكثر من اليومين المتفق عليهم، قال رشوان إن الشركاء مصر وقطر والولايات المتحدة تأمل في مد الهدنة، وتبذل الجهود لمدها.

 

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات العراقيل غزة شركات الشحن

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