الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تشارك في فعاليات ملتقي أطفال العالم 2023

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية “ACUD” اليوم الإثنين، طفل يمثلون 33 دولة تشارك في فعاليات "ملتقي أطفال العالم 2023" تحت شعار "رسالة من اجل السلام".

الزيارة تأتي في إطار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة وحرص الشركة علي تعريف النشء الجديد من مختلف دول العالم علي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وهو المشروع الذي يأخذ بكل أسباب الحداثة والاستدامة ويوفر حياة كريمة لقاطني العاصمة في ظل الجمهورية الجديدة.. 

كان في استقبال أطفال الملتقي امام مقر الشركة المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقيادات الشركة حيث رحب بهم وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم تلي ذلك بدء الزيارة الميدانية حيث شملت النصب التذكاري وساحة الشعب ومشاهدة أطول ساري علم بالعالم والحي الحكومي والبرلمان المصري الجديد ثم كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم ليرسلوا بذلك رسالة محبة وسلام الي كل العالم.

شارك في الملتقي أطفال من كل من (الاردن، السودان، أرمينيا، الأرجنتين، سوريا، رومانيا، اليابان، تونس، نيجيريا، بلغاريا، باكستان، ليبيا، ليتوانيا، اليونان، البوسنة والهرسك، اندونيسيا، بولندا، العراق، الكاميرون، إيطاليا، بنجلاديش، غينيا الاستوائية، اسبانيا، ميانمار، اليمن، تنزانيا، فيتنام، انجولا، سريلانكا، تايلاند، فلسطين، صربيا، والبلد المستضيف مصر).

العاصمة الإدارية شركة العاصمة الادارية للتنمية خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العاصمة

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