خالد عباس: زيادة رأس مال شركة العاصمة الإدارية لـ57 مليار جنيه

كشف المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن تلقي 3 طلبات خليجية لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع العاصمة الإدارية.

وأضاف "عباس" خلال مؤتمر مع صحفيي العقارات لاستعراض أبرز تطورات العاصمة الإدارية ومستهدفات الفترة المقبلة، اليوم، أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، تدفع الاستثمارات الأجنبية للتأني في تنفيذ المشروعات بعض الشئ.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، أن هيئة الاستثمار ستعتمد زيادة رأس مال الشركة من 20 مليار إلى 57.7 مليار جنيه.

وأوضح أن شركة أرك بلان تتولى منصب الاستشاري للمنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية بمساحة 1800 فدان، وفي منطقة جيدة داخل العاصمة بالقرب من ميناء السخنة والقطار السريع.

وشدد أن الشركة تلقت طلبات من جميع المطورين الصناعيين في مصر لاقتناص أراضي بالمنطقة، بلغت مساحات الأراضي المطلوبة أكثر من المساحة الإجمالية المطروحة بالمنطقة.