الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار فتح منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد

جانب من معارض السلع
جانب من معارض السلع الغذائية

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار فتح منافذ السلع الغذائية والتموينية والخضر والفاكهة واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال محافظ الوادي الجديد، إن المنافذ مستمرة في جميع أنحاء المحافظة سواء بالشوادر الرئيسية أو بالوحدات المحلية، والتى تهدف إلى توفير بعض الخضروات الأساسية والسلع الغذائية واللحوم للمواطن بسعر مخفض وملحوظ عن مثيلاتها بالأسواق.  

وأوضح الزملوط، انه جرى طرح خضروات من إنتاج مشروع الصوب الزراعية بقرى بشائر خير الوادي، وأسماك ولحوم طازجة وسلع تموينية بمنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية بالمراكز بأسعار مخفضة لسد احتياجات المواطنين من السلع والغذائية والمنتجات الرئيسية.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير السلع بالأسعار المناسبة في مختلف المراكز لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار.

وأشار إلى أن الوحدات المحلية بالمراكز دشنت منافذ كبيرة لبيع المنتجات الزراعية والخضروات بأسعار مخفضة وأعلنت عن قائمة أسعار بها على صفحتها الرسمية ووجهت الدعوة للمواطنين بالحصول على متطلباتهم كما جرى تجهيز سيارات تابعة للوحدة المحلية للمرور على الأحياء السكنية وبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، مشددا على أنه لن يتم السماح بالتلاعب بقوت المواطنين والمغالاة في الأسعار.

وشدد الزملوط، على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة موجها بمواصلة الحملات على الأسواق لمتابعة الأسعار والتأكد من عدم المغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

محافظ الوادي الجديد إستمرار فتح منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مشروع الصوب الزراعية التصدي لجشع التجار مكافحة الغلاء

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