الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أنشطة رعوية مكثفة بـ"الأرثوذكسية" بالتزامن مع بدء صوم الميلاد

الكنيسة
الكنيسة

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنشطة رعوية مختلفة، بالتزامن مع فترة بدء صوم الميلاد احتفلت إيبارشية البحر الأحمر بعيد الشهيد "أبو سيفين"، أمس.

 وأقيمت نهضة روحية وصلى الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية صلوات العشية بكنيسة الشهيد بمدينة سفاجا، وطيّب خلالها رفات الشهيد "أبو سيفين" بمشاركة عدد من كهنة الإيبارشية، كما صلى قداس العيد بالكنيسة ذاتها.

في السياق، صلى الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات القداس الإلهي لعيد الشهيد مار مينا، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية في ١٥ هاتور، في كنيسة الشهيد مار مينا بالفرافرة التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ١٩ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما احتفلت إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم أمس، بسيامة كاهنين جديدين للخدمة أحدهما لمدينة ٦ أكتوبر والثاني لقرى الإيبارشية، وبمنح خمسة من كهنتها رتبة القمصية. 

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