بدء تنفيذ أعمال إنشاء 40 وحدة سكنية بمدينة السلوم

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بدء تنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي لأعمال إنشاء 40 وحدة سكنية بمدينة السلوم، في إطار توفير وتحسين مزيد من الخدمات لأهالي المدينة مع توفير مسكن آمن وتوفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين.

وقال الدكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، إنه تمت إجراءات البدء في أعمال إنشاء 2 عمارة سكنية جديدة بمدينة السلوم بإجمالى 40 وحدة سكنية كاملة التشطيب كمرحلة أولى ضمن إنشاء عمارات سكنية بدلًا من ٩ عمارات قديمة كانت آيلة للسقوط تمت إزالتها.

وأضاف أنه تم عمل التخصيص من خلال المحافظة للعمارات بموقعها أمام قسم شرطة السلوم ومركز بريد السلوم، مشيرا إلى أن مدة التنفيذ عام واحد وتم تجهيز التصميمات من خلال المكتب الفنى بالجهاز بمطروح.