أبوسليم الليبى يكشف موقفه بشأن نقل مباراته أمام الزمالك إلى القاهرة

كشف نادي أبوسليم الليبي، عن موقفه النهائي بشأن نقل مباراة فريقه أمام الزمالك، إلى القاهرة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية 2023/ 2024.

وقال النادي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: "المدير التنفيذي بنادي أبوسليم ينفي كافة الشائعات المنتشرة في صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص إقامة مباراة العودة امام نادي الزمالك المصري في مصر".

وتابع البيان: "أكد المدير التنفيذي أن نادي أبوسليم قد اختار دولة الجزائر وتحديدا ملعب عنابة لإقامة كل مباريات الفريق في حالة عدم استكمال ملعب طرابلس الدولي، سنكمل باقي الجولات في ملعب طرابلس الدولي".

وكانت إدارة الزمالك، قد حاولت في وقت سابق، إقناع إدارة النادي الليبي، بخوض مباراة الجولة الخامسة في القاهرة، على غرار ما حدث مع نادي أكاديمي سوار الغيني، الذي تم التوصل معه لاتفاق لخوض مباراته مع الزمالك في مصر.

وكان الزمالك، قد تغلب على ضيفه أبوسليم الليبي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.