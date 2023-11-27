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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تكلفة حج القرعة 2024

حج
حج

شهدت محركات البحث على مدار الساعات الماضية، بحث متزايد علي تكلفة حج القرعة لعام 2024 الذي تقدمه وزارة الداخلية وذلك بعد اعلان اسماء الفائزين بحج القرعة.

وخلال التقرير التالي نوضح للقارئ تكلفة حج القرعة للعام 2021.

تكلة حج القرعة 2024

أعلنت وزارة الداخلية أن التكلفة المبدئية لحج القرعة بلغت نحو 149 ألف جنيه وذلك بخلاف قيمة تذكرة السفر بالطائرة وتشمل التكلفة الإقامة والتنقلات داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كيفية سداد تكلفة حج القرعة 2024

كما أكدت  وزارة الداخلية أن سداد المبلغ المطلوبة تكلفة حج القرعة 1445 /2024 يتم من خلال كافة فروع البنوك الوطنية (بنك مصر، البنك الأهلي، بنك القاهرة) وكافة مكاتب الهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية على حساب مدفوعات حكومية (مدفوعات حج القرعة) وعدم السداد في الفترة المقررة يعد تنازل رسمي على فرصة الحج دون أدنى مسؤولية من الوزارة.

وعن اخر موعد لسداد قيمة حج القرعة 2024 أوضحت الوزارة أن آخر موعد لسداد المبلغ المطلوبة كقيمة رسوم قرعة الحج هذا العام سيكون يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2023 حيث كانت قد بدأت يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري في كافة وسائل الدفع المتاحة حيث يحصل الراغب في الحج على إيصال الدفع ضمن الأوراق المطلوبة.

تكاليف قرعة الحج لعام 2024 التابع لوزارة الداخلية

 الأوراق اللازمة لحج القرعة2024

كما بينت وزارة الداخلية الأوراق اللازمة لحج القرعة وهي:

1- جواز سفر دولي ممكنة لا تقل صلاحيته عن سنة من أول مارس المقبل.

2- صورة إيصال سداد تكاليف الحج.

3- صورة من شهادة التحصين والأصل للاطلاع عليه.

4- البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة سارية المفعول تثبت تطعيم الفائزين ضد مرض الإلتهاب السحائي.

5- تقرير طبي ممكن و مختوم من أحد مستشفيات وزارة الصحة موضح حالة الفائز بالتفصيل.

6- فيش حج مميكن.

7- بيان الموقف من التجنيد.

8- تصريح سفر من جهة العمل.

9- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

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