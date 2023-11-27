نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش

قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بجولة تفقدية داخل مبنى عيادات التأمين الصحي بأبو الريش بدمنهور للوقوف على مشاكل المواطنين واحتياجاتهم، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل جاب الله مدير التأمين الصحي بأبو الريش، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطنين والارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة لهم والتيسير عليهم.

عيادات الأورام والجراحة والنفسية



حيث تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عيادات الأورام والجراحه والنفسيه والعصبيه والمخ والأعصاب ومركز السكر وعيادات الاستشارين ووجهت بحسن معاملة المرضى والعمل على حل المشكلات التى تواجه المواطنين أولًا بأول.

كما التقت نائب المحافظ بعدد من المرضى والمترددين على عيادات التامين الصحى وتابعت تقديم الخدمات الصحية والطبيه وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمه لهم.

متابعة سير العمل بعيادات التأمين



ووجهت بضرورة متابعة سير العمل بعيادات التأمين الصحى بصفة مستمرة للاطئمنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي وخاصة المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظرًا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها مؤكدة على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه.

تفقد وحد مرور مركز شرطة الدلنجات

ومن ناحية أخرى، قامت امس الأول الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتفقد وحدة مرور مركز ومدينة والذى سيتم إفتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وقامت نائب محافظ البحيرة بمتابعة جميع الخدمات التي يتم تقدمها للمواطنين داخل مدينة الدلنجات والتقت بعدد كبير من المواطنين ومعرفة المشاكل الخاصة بهم مع العمل على سرعة حلها.