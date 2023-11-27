الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتفقد عيادات التأمين الصحي بأبو الريش

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بجولة تفقدية داخل مبنى عيادات التأمين الصحي بأبو الريش بدمنهور للوقوف على مشاكل المواطنين واحتياجاتهم، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل جاب الله مدير التأمين الصحي بأبو الريش، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطنين والارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة لهم والتيسير عليهم.

عيادات الأورام والجراحة والنفسية
 

حيث تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عيادات الأورام والجراحه والنفسيه والعصبيه والمخ والأعصاب ومركز السكر وعيادات الاستشارين ووجهت بحسن معاملة المرضى والعمل على حل المشكلات التى تواجه المواطنين أولًا بأول.

كما التقت نائب المحافظ بعدد من المرضى والمترددين على عيادات التامين الصحى وتابعت تقديم الخدمات الصحية والطبيه وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمه لهم.

متابعة سير العمل بعيادات التأمين
 

ووجهت بضرورة متابعة سير العمل بعيادات التأمين الصحى بصفة مستمرة للاطئمنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي وخاصة المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظرًا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها مؤكدة على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه. 

تفقد وحد مرور مركز شرطة الدلنجات

ومن ناحية أخرى، قامت امس الأول الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتفقد  وحدة مرور مركز ومدينة والذى سيتم إفتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وقامت نائب محافظ البحيرة بمتابعة جميع الخدمات التي يتم تقدمها للمواطنين داخل مدينة الدلنجات والتقت بعدد كبير من المواطنين ومعرفة المشاكل الخاصة بهم مع العمل على سرعة حلها.

البحيرة التامين الصحة محافظة البحيرة نهال بلبع الدلنجات

مواد متعلقة

تحرير 60 محضرًا فى حملات تموينية بالبحيرة

الكشف على 1228 مواطنًا خلال قافلة مجانية في دمنهور بالبحيرة

نائب محافظ البحيرة تتفقد مقرات انتخابات الرئاسة للوقوف على جاهزيتها

وكيل "تعليم البحيرة": مصر تشهد أزهي عصورها في العمل والبناء والتقدم

تحصين 105 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية في البحيرة

إزالة 15 حالة تعدٍ بنطاق 5 مراكز في البحيرة

ضبط أكثر من 160 ألف لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

إزالة 41 حالة تعد بالبناء المخالف في 8 مراكز بالبحيرة (صور)

الأكثر قراءة

"مدبولى" يوجه بتنظيم مسابقتين لسد احتياجات التعليم من المعلمين فى 2024

الإفراج عن سما المصرى بعد 3 سنوات ونصف خلف القضبان

بجهود مصر وقطر.. تحركات جديدة وضغوط دولية لتمديد الهدنة فى غزة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

تكلفة حج القرعة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟