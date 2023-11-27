الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 60 محضر في حملات تموينية بالبحيرة

حملات تموينية
حملات تموينية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية حملات تموينية على المخابز البلدية، استمرارًا للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة تموينية مكبرة بالبحيرة 

وأسفرت عن بمركز الدلنجات تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا فى 47 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع  و4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وبحملات مماثلة بمركزى إيتاى البارود وكوم حمادة تم ضبط 25  مخبز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن و6 مخابز لانتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و3مخابز لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محضر لاحد المخابز لقيامه بتجميع 236 بطاقة تموينية.

ضبط 4 مخابز بلدية مدعمة لإنتاجهم خبز ناقص

كما تمكنت إدارة تموين الرحمانيه من ضبط 4 مخابز بلدية مدعمة لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز بلدية قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز بلدى لعدم وجود ميزان حساس و3 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ووزن وسعر وقطر الرغيف ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين ومخبز بلدى لعدم إعطاء بون صرف الخبز  للمواطنين ومخبز لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

حملات تموينية محافظة البحيرة نهال بلبع مركز الدلنجات دمنهور

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