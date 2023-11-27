الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أكرم القصاص: يوجد فرصة كبيرة لتمديد الهدنة فى قطاع غزة بفضل جهود مصر

أكرم القصاص
أكرم القصاص

تحدث الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، عن الجهود المصرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، مؤكدا أن هذه الجهود أثمرت عن التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار لعدة أيام في قطاع غزة. 

 الحكومة الإسرائيلية فى مأزق حقيقى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين: يوجد فرصة كبيرة  لتمديد الهدنة في قطاع غزة، بفضل الجهود المبذولة حاليا، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية فى مأزق حقيقي في هذه المرحلة، مع وجود غضب حقيقي وتظاهرات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، كونها لا تصنع الأمان للإسرائيليين في المستوطنات ومناطق أخرى.

ولفت إلى أن  الرئيس السيسي حذر من اتساع النزاع إقليميا، خاصة في ظل عدم تحقيق نتائج حقيقية على الأرض، في وقت شهد سقوط عدد كبير جدا من الضحايا من المدنيين، ويوجد احتمالية لتواصل الاتصالات بالشكل الذي ينتج هدنة أطول أو وقف لإطلاق النار في غزة، وإن كان هناك دافع آخر داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية لاستمرار العدوان بشكل أو بآخر.

أكرم القصاص الجهود المصرية قطاع غزة تمديد الهدنة الحكومة الاسرائيلية

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