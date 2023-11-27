رئيس ديرمواس بالمنيا يتابع تجهيز مقرات لجان الانتخابات الرئاسية

تابع عامر طه آدم رئيس رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، الانتهاء من كافة التجهيزات الادارية وتجهيز المقرات لمبيت القوات المشاركة في تأمين الانتخابات الرئاسية بجميع المقرات الانتخابية والبالغ عددها 37 مقرا انتخابيا بالمركز والمدينة استعدادا لاستقبال الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، كما كلف رئيس المركز أحمد ثابت ومصطفى عبده سيد نائبا رئيس المركز بمتابعة كافة المقرات الانتخابية وأماكن مبيت القوات وتجهيزها في نطاق مدينة ديرمواس.

وأكد رئيس المركز والمدينة، على التكاتف بين كافة الجهات المشاركة لإظهار عرس الانتخابات بصورة مشرفة وتهيئة الجو المناسب للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وتلاشي أي معوقات أو صعوبات قد تواجه المواطنين.



وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد وجه رؤساء المدن على مستوى المحافظة بالمرور على كافة المراكز الانتخابية وعددها ٥٠٨ مراكز انتخابية باجمالى ٥٨٥ لجنة فرعية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية وتوفير كافة المستلزمات للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف، مؤكدا على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية برئاسة المحافظ وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مدار الساعة ومتابعة الأحداث أولا بأول، ووجه المحافظ شركتي الكهرباء والمياه بالمرور على كافة المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات من ضعف المياه أو انقطاع التيار الكهربائي، مع التأكيد على تواجد طاقم فني لإجراء الصيانة اللازمة وتوفير عدد كاف من ماكينات الديزل بالتنسيق مع الوحدات المحلية، كما كلف المحافظ السكرتير العام بعقد اجتماع مع التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر لتوفير الإمكانيات والتجهيزات الإدارية واللوجستية بالمراكز الانتخابية للتيسير على الناخبين والجهات المشاركة.

وحث محافظ المنيا، مواطني المحافظة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدا على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية التى تشهدها مصر.

تجهيز المقرات الإدارية أستعداد للأنتخابات الرئاسية

تجهيز المقرات الإدارية أستعداد للأنتخابات الرئاسية