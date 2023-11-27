الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"لا تنسوا الأطفال الأبرياء فى غزة".. بنك الطعام: لا توقفوا الدعم (صورة)

صورة نشرها بنك الطعم
صورة نشرها بنك الطعم

وجّه بنك الطعام المصري مناشدة جديدة للمصريين بمواصلة الدعم من أجل إغاثة أهالي فلسطين في قطاع غزة المُحاصر من الجانب الإسرائيلي، منذ بدء العدوان عليه في السابع من أكتوبر الماضي.

ونشر البنك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": لا تنسوا الأطفال الأبرياء في غزة.. أصواتنا هي صوتهم، فلا تُوقفوا الدعم والتبرع، واستمروا في إغاثة كل من يحتاج يد العون في فلسطين.

وتابع البنك: كُن بجانب غزة الآن وشارك معنا في إغاثة أهالينا في غزة.

ويُكثف بنك الطعام المصري من جهوده لدعم الأشقاء في قطاع غزة منذ بدء العدوان والحصار عليهم، حيث نجح، تحت مظلة الائتلاف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تقديم مئات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية وأدوية وغذاء، في وقت يُعاني فيه القطاع من أزمة كبيرة وشُح لأبسط مقومات الحياة، تزامنًا مع استشهاد أكثر من 14 ألف مواطن، وآلاف المفقودين، جراء القصف الذي تعرض له القطاع قبل سريان الهدنة المؤقتة.

جهود مصرية لإغاثة الأشقاء فى غزة

وتبذل مصر جهودًا كبيرًا لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، حيث كثفت القيادة المصرية من اتصالاتها حتى تمكنت من إدخال مساعدات إلى داخل القطاع، كما تبذل جهودًا دبلوماسية أخرى لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام من خلال حل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عِدة، كان أبرزها مؤتمر القاهرة للسلام، والقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، السبت الماضي، وخرجت بعدد من القرارات، كان أهمها كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

صورة نشرها بنك الطعام المصري للمطالبة بمواصلة الدعم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر منذ 50 يومًا 
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