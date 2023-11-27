الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفى: مصر قدمت نحو 75% من المساعدات إلى قطاع غزة

مساعدات
مساعدات

قال صالح مغاوري، كاتب صحفي، إنه منذ اللحظة الأولي من يوم 7 أكتوبر وبدء الحصار على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وهناك إصرار مصري على فتح معبر رفح رغم قصف الاحتلال الإسرائيلي الجانب الفلسطيني منه عدة مرات، ودخول المساعدات إلى غزة من أجل تخفيف الضغط على الأهالي. 

وأضاف مغاوري، خلال  مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر قدمت نحو 75% من المساعدات إلى قطاع غزة بفضل جهود مؤسساتها ومنظماتها الأهلية مقابل 25% من الدول الأخرى، متابعًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت واضحة وتعبر عن التحام بين القيادة السياسية والشعب، وهي تقديم الدعم بكل الطرق والسبل إلى الأشقاء الفلسطينيين.

كل الأطراف في مصر قدمت أقصى الجهد لتقديم المعونة إلى الشعب الفلسطيني

وأوضح الكاتب الصحفي أن كل الأطراف في مصر قدمت أقصى الجهد لتقديم المعونة إلى الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى جهد آلاف الشباب في نقل وتحميل وتعبئة المساعدات، بالإضافة إلى تقديم سيارات الإسعاف واستقبال  المصابين الفلسطينيين واستقبال المساعدات من مختلف الدول.

كاتب صحفي 7 أكتوبر قطاع غزة لاحتلال الإسرائيلي معبر رفح المساعدات

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