الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بخيت: حروب الجيل الرابع بدأت تتصاعد ضد مصر لأنها عصية على الإسقاط

حمدى بخيت
حمدى بخيت

قال اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي والعسكرى  إن مصر تتعرض لمؤامرة دولية واضحة المعالم فى محاولة لإخضاعها والسيطرة عليها، مضيفا أن القوات المسلحة هى صمام الأمان لمواجهة هذه المؤامرات الخبيثة، فمصر هى القوة الوحيدة فى المنطقة التى لا تزال متماسكة وعصية على الإسقاط.

حروب الجيل الرابع بدأت تتصاعد ضد مصر خلال الفترة الأخيرة

وأوضح اللواء حمدي بخيت، خلال ندوة تثقيفية حاشدة تحت عنوان "تحديات الأمن القومى المصرى"،تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، والدكتورة امل مهران، وتنسيق الدكتور محمد داود، أن حروب الجيل الرابع بدأت تتصاعد ضد مصر خلال الفترة الأخيرة من خلال بث الشائعات والأكاذيب المغرضة التى تستهدف خلق الفتن فى المجتمع، وأن الشباب خاصة شباب الجامعات هم الفئة الأكثر استهدافا فى هذه الحروب الجديدة، وعليهم دورا كبيرا فى مواجهة هذة المؤامرة من خلال وعيهم بهذه المخاطر المدمرة للبلاد.

ندوة تحديات الأمن القومي المصري " في ندوة بجامعة دمنهور 

وأضاف اللواء "بخيت"، عن مجريات الأحداث فى فلسطين على أن رفض مصر الواضح في تصفية القضية الفلسطينية والمساند لها، والتصدي لمحاولات تفريغها وتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، فالأمن القومي المصري خط احمر لا يمكن المساس به أو الاقتراب منه.

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مستقبل إدارة غزة بعد الحرب يحدد مصير السلطة الفلسطينية

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كما طالب "بخيت"، وذلك خلال الندوة التثقيفية الموسعة بحضور وتنسيق الدكتور محمد داود، بضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية للدولة المصري، نظرًا لما تمثله المرحلة الراهنة من أهمية وخطورة، مشيرًا إلى المؤامرات التي تصنعها بعض الدول الغربية لتكوين الشرق الأوسط الجديد وتفكيك الدول العربية إلى دويلات ضعيفة، والتي نجحت بالفعل في زعزعة أمن واستقرار الدول المجاورة وتفكيكها وإغراقها في صراعات أهلية، مؤكدًا على أن مصر قوية وستبقى قوية بشعبها وجيشها وقيادتها.

الشرق الأوسط القيادة السياسية تحديات الأمن القومي المصري حروب الجيل الرابع القوات المسلحة

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