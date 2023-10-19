الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء حمدي بخيت: هناك ارتباك في إسرائيل وعجز في البعد السياسي والاستخباراتي

اللواء حمدي بخيت
اللواء حمدي بخيت

قال اللواء حمدي بخيت، المحلل العسكري والاستراتيجي، إن الموقف بالنسبة لإسرائيل ليس ورديًا، لافتًا إلى أن هناك ارتباك في إسرائيل وعجز في البعد السياسي والاستخباراتي والتدريب للقوات والارتخاء الغير مبرر طبقًا لتصريحات السياسيين والعنجهية التي كانوا يتعاملون بها مع السكان الفلسطينيين، وكانت النتيجة هذه العملية  وما سببته من خسائر. 

خسائر الاحتلال الإسرائيلي خلال الأربع أيام الأولى 

وأضاف اللواء حمدي بخيت خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أنه خلال الأربع أو الخمس أيام الأولى كانت خسائر الجانب الإسرائيلي أضعاف الجانب الفلسطيني، وهو ما لم يحدث قبل ذلك، لافتا إلى أن الجانب الأمريكي تدخل بعدة أدوات، أهمها القنابل الارتجاجية والفسفورية، وهي إذا ضربت عند مبنى تدمره من أساسه. 

اللواء حمدي بخيت إسرائيل قصف غزة الاعتداء الإسرائيلي على غزة القضية الفلسطينية

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