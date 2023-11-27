الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اتجوز أرملة عمه ورمانا.. تفاصيل مطالبة سيدة بنفقة ابنها فى أروقة المحاكم

أرشيفية
أرشيفية

"اتجوز من أرملة عمه بعد وفاته وطردنى من  منزل الزوجبة ".. بهذه الكلمات بدأت بها ياسمين.ح دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة؛ تطالب فيها بحقوقها وحقوق نجلها، بعد طردها من منزل الزوجية. 

وقالت "ياسمين" فى دعواها: “مر على زواجنا خمس سنوات كاملة، وأسفر عن إنجاب طفل واحد، تزوجته فى غرفة فوق سطوح أحد العقارات، وعملت خادمة فى المنازل لنتمكن من شراء شقة سكنية نعيش فيها، وبعد عذاب وعمل استمر لـ3 سنوات، تمكنا من شراء شقة، كنت فى غاية السعادة بها، لكن سعادتى لم تكتمل، فسريعا حياتنا انقلبت رأسا على عقب”. 

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وتابعت الزوجة حديثها: “كنت دائما مشغولة فى عملى وابنى، ولم أهتم لأمره، حتى نشبت بينه وبين أرملة عمه علاقة عاطفية، فتفاجأت بأنه متزوج منها عرفيا، وليس خوفا على شعورى، بل خوفا على إيقاف معاشها، وبمواجهته بعلاقته بها لم ينكر، بل أجبرنى على تقبل الوضع الحالى لتربية ابننا فقط”.

وبرر لى زواجه منها بأنها تتحصل على معاش كبير وتنفق عليه، فتشاجرت معه وقررت فضح أمره أمام كل عائلته، فانهال علي بالضرب المبرح وقام بطردى من منزل الزوجية أنا وابنى، وبمحاولتى للرجوع اكتشفت تغييره كالون الشقة، حاولت الحصول على حقوقى وحقوق ابنى بكل الطرق الودية، لكنها باءت بالفشل؛ لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لرفع عدة دعاوى قضائية.

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