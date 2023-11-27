الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن" سوهاج ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بسوهاج، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك في الساحة الشعبية بمدينة المراغة، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة سوهاج، والأمناء المساعدين، وأمين التنظيم، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي المحافظة، رافعين لافتات الدعم والتأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تم عرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزيارته محافظة سوهاج، والمشاريع التي تم افتتاحها.

وأكد اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، دعم وتأييد محافظة سوهاج للرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى عهده.

كما تحدث النائب أحمد نشأت منصور عضو مجلس النواب عن أسباب دعم تأييد الرئيس السيسى، ومن بينها قدرة الرئيس على مواجهة التحديات الأمنية والقضاء على الإرهاب، وعبوره بمصر إلى بر الأمان.

وبدروه، أكد النائب محمد محمود لبيب أمين تنظيم المحافظة، أن الرئيس السيسى قدم لشعب مصر فى سنوات قليلة ما لم يقدمه غيره من رؤساء مصر، متحدثًا عن مبادرة "حياة كريمة" وما تحقق خلالها من مشروعات وإنجازات غيرت وجه الحياة فى مختلف ربوع مصر، وحققت بالفعل حياة كريمة للمواطنين.

كما أكد الدكتور أحمد طلعت أبودومة، أمين مساعد الحزب بالمحافظة، أن الرئيس السيسى قدم لمصر الكثير، ويوم الانتخابات هو يوم لرد الجميل للسيد الرئيس، وسيحتشد فيه المصريون بكافة فئاتهم وطوائفهم لانتخاب الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة.

من جانبها، تحدثت النائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بالحزب، عن المكتسبات التى حصلت عليها المرأة فى عهد الرئيس السيسى، مؤكدة خروج المرأة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لدعم الرئيس السيسى.

من ناحيته، قال الشيخ محمد يوسف ممثل الأزهر الشريف إن الأزهر الشريف يدعو للوحدة واللحمة الوطنية، ورسالته هي عدم التفرقة بين جموع الشعب.

أما الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، فأشاد بالحضور معتبرا أنه بمثابة رسالة محبة ووحدة وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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