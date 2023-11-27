هل يحق للمصريين بالخارج التصويت ببطاقة الرقم القومي المنتهية؟

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات أبرز المشكلات التي تواجه المصريين بالخارج خلال التصويت في العملية الانتخابية المقبلة، ومنها مشكلة فقدان الرقم القومي أو أن البطاقة غير سارية.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الرسمي أنه لم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا أنه اشترط سريان جواز السفر.

أما فيما يخص المصريين بالخارج الذين لم يسبق لهم استخراج بطاقة رقم قومى فقد أكدت الهيئة القومية أنه يحق لهم المشاركة باستخدام جواز السفر متضمن الرقم القومى بشرط أن يكون ساريا وفي هذه الحالة يحق للمصري بالخارج التصويت.

ويبدأ تصويت المصريين بالخارج بعد يومين من انتهاء فترة الصمت الدعائي، في أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المُقبل، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.

بدء الصمت الانتخابي

ويبدأ الصمت الانتخابي اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء 29 نوفمبر، قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة، وتجري العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.

ويحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، خارج البلاد الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري.