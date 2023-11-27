حواجز رملية بالشواطئ لحجز مياه البحر من الخروج بالإسكندرية

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، بوضع حواجز رملية بالشواطئ لحجز مياه البحر من الخروج لطريق الكورنيش، وذلك للسيطرة على الأمواج المرتفعة والتي تصل لأمتار بعد خروجها إلى الطريق منذ مساء أمس، بسبب الطقس السيئ.

وأوضحت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج أدى إلى خروج مياه البحر في أماكن عدة بالكورنيش وهبوطها إلى الطريق وذلك في كورنيش المكس ومحطة الرمل وشواطئ شرق الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الصرف الصحي تعاملت مع كميات مياه أمواج البحر التي خرجت إلى طريق الكورنيش ورفعها فور حدوثها.

ارتفاع منسوب البحر وخروج الأمواج للطريق

وأشارت الشركة إلى أنه نظرًا لتكرار خروج مياه الأمواج بسبب ارتفاع منسوب البحر والأمواج، قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بوضع حواجز رملية لتقليل تأثير مياه البحر من الخروج على طريق الكورنيش، وذلك بعدة شواطئ مثل سيدي بشر. والمندرة والمكس وغيرها.

وكانت قد نشرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية 186 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه، وذلك منذ إعلان حالة الطوارئ.

وأشارت الخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع اليوم الاثنين استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة، كما يستمر اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وتتراوح سرعة الرياح من 50-60 كم/ ساعة وارتفاع الأمواج الذي يتراوح من 3 إلى 4 أمتار.

وتواصل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 بشركة الصرف الصحي العمل طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورًا، كما يتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

حواجز رملية بشواطئ الإسكندرية

حواجز رملية بشواطئ الإسكندرية

حواجز رملية بشواطئ الإسكندرية