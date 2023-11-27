تفاصيل استعادة الدولة لكنوزها الأثرية من نيوزيلندا (فيديو)

تحدث الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، عن استعادة الدولة المصرية لكنوزها الأثرية من نيوزيلندا، قائلًا: إن الآثار كانت عبارة عن بقايا من الرفات الآدمية البشرية وتتواجد بمتحفين في نيوزيلندا، وبعض الأجزاء العضوية، ومومياء محنطة لأحد الطيور.

وأضاف بدران عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، أنه تم تسليم هذه الكنوز للسفارة المصرية بدولة نيوزيلندا، وهذا يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالآثار المصرية داخليًا وخارجيًا.

الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمتاحف

وأوضح أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمتاحف وتطويرها، منها المتحف المصري الكبير ومتحف شرم الشيخ ومتحف الحضارة المصرية ومتحف سوهاج ومتحف الغردقة وغيرهما.

وأشار أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إلى أن الدولة لديها فريق عمل يبذل قصارى جهده لاسترداد الآثار المصرية في الدول الأوروبية، مؤكدًا أن الجهود متواصلة ومستمرة طوال الوقت، حيث تم استرداد ما يقرب من 32 ألف قطعة آثرية خلال الـ 5 سنوات الأخيرة.