الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل يسعى ريال مدريد للتعاقد مع ماورو إيكاردي في الشتاء؟

ماورو إيكاردي
ماورو إيكاردي

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني، لا يفكر في التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق جالاتا سراي التركي.

ورددت بعض التقارير خلال الأسبوع الماضي، أن ريال مدريد قد يتحرك لضم ماورو إيكاردي لصفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك لتدعيم مركز المهاجم.

موقف ريال مدريد من التعاقد مع إيكاردي

وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير والمختص بالانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس" للتدوينات القصيرة، أن ريال مدريد يُصر على أنه لم يدخل في محادثات لضم ماورو إيكاردي في يناير المقبل رغم التقارير المذكورة.

ويلعب ماورو إيكاردي ضمن صفوف فريق جالاتا سراي منذ  مطلع الموسم الجاري بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفاد "رومانو"، بأن أدار إيكاردي المميز منذ بداية الموسم جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية ولكن ريال مدريد نفى مثل هذه الخطط، لافتًا إلى أن إدارة النادي الإسباني تنتظر وصول البرازيلي إندريك لصفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

إيكاردي لعب 21 مباراة مع جالاتا سراي منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 16 هدفًا وصنع 5 لزملائه في الفريق.

وبدأ ماورو إيكاردي مسيرته ضمن صفوف شباب نادي برشلونة وتدرج في مراحل الناشئين حتى وصل لفريق تحت 19 عامًا، ورحل منه معارًا لنادي سامبدوريا في يناير 2011، قبل أن ينضم لصفوف الفريق الإيطالي بشكل كامل في صيف العام نفسه، وقضى معه موسمين ثم انضم لفريق إنتر الذي لعب له 6 مواسم قبل الانضمام لباريس سان جيرمان معارًا في صيف 2019، وأكمل انضمامه بشكل كامل في الصيف التالي ولعب موسمين مع النادي الفرنسي قبل أن ينتقل لنادي جالاتاسراي معارًا في صيف 2022 ويكمل انتقاله للفريق التركي في نهاية الموسم الماضي.

ريال مدريد ماورو ايكاردي جالاتا سراى ايكاردي الدوري الإسباني موسم 2023 2024

مواد متعلقة

أنشيلوتي يرغب في إقناع إدارة ريال مدريد بضم كيبا نهائيًا

"قد التحدى".. رسالة جماهير الأهلى للعامرى فاروق بمباراة ميدياما

آرسنال يهزم برينتفورد.. ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

بروسيا دورتموند يهزم بوروسيا مونشنجلادباخ برباعية في الدوري الألماني

الدوري الإنجليزي: وست هام يسقط بيرنلي بالدقائق الأخيرة.. وبرايتون ينتصر على نوتنجهام

نيوكاسل يضرب تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي.. تعادل إيجابي بين تشيلسي ونيوكاسل بالشوط الأول

برشلونة يتعادل مع رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن عبد الله

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن هويات الفلسطينيين الذين تعرضوا لإطلاق النار فى ولاية فيرمونت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟