هل يسعى ريال مدريد للتعاقد مع ماورو إيكاردي في الشتاء؟

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني، لا يفكر في التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق جالاتا سراي التركي.

ورددت بعض التقارير خلال الأسبوع الماضي، أن ريال مدريد قد يتحرك لضم ماورو إيكاردي لصفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك لتدعيم مركز المهاجم.

موقف ريال مدريد من التعاقد مع إيكاردي

وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير والمختص بالانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس" للتدوينات القصيرة، أن ريال مدريد يُصر على أنه لم يدخل في محادثات لضم ماورو إيكاردي في يناير المقبل رغم التقارير المذكورة.

ويلعب ماورو إيكاردي ضمن صفوف فريق جالاتا سراي منذ مطلع الموسم الجاري بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفاد "رومانو"، بأن أدار إيكاردي المميز منذ بداية الموسم جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية ولكن ريال مدريد نفى مثل هذه الخطط، لافتًا إلى أن إدارة النادي الإسباني تنتظر وصول البرازيلي إندريك لصفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

إيكاردي لعب 21 مباراة مع جالاتا سراي منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 16 هدفًا وصنع 5 لزملائه في الفريق.

وبدأ ماورو إيكاردي مسيرته ضمن صفوف شباب نادي برشلونة وتدرج في مراحل الناشئين حتى وصل لفريق تحت 19 عامًا، ورحل منه معارًا لنادي سامبدوريا في يناير 2011، قبل أن ينضم لصفوف الفريق الإيطالي بشكل كامل في صيف العام نفسه، وقضى معه موسمين ثم انضم لفريق إنتر الذي لعب له 6 مواسم قبل الانضمام لباريس سان جيرمان معارًا في صيف 2019، وأكمل انضمامه بشكل كامل في الصيف التالي ولعب موسمين مع النادي الفرنسي قبل أن ينتقل لنادي جالاتاسراي معارًا في صيف 2022 ويكمل انتقاله للفريق التركي في نهاية الموسم الماضي.