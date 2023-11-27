الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مزارع يطلق النار على عامل بأسيوط

أطلاق النار
أطلاق النار

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة (عامل، مقيم بدائرة المركز) وبها عيار نارى بالصدر بأرض زراعية كائنة بدائرة المركز. 

بالفحص تبين قيام (مزارع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من سلاح كان بحوزته، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما. 

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية آلية وخزينة، وعدد من الطلقات) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مركز شرطة الفتح مديرية امن أسيوط قطاع الأمن العام

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