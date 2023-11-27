الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فتوح أحمد أول الحاضرين لجنازة طارق عبدالعزيز

مسجد الشرطة
مسجد الشرطة

تشيع جنازة الفنان طارق عبدالعزيز، بعد قليل، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، كما حرص الفنان فتوح أحم على التواجد منذ الصباح لاستبال الجثمان وتأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر.

وتوفي طارق عبدالعزيز، أمس الأحد، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ55 عامًا، بعد حياة حافلة بالإبداع، تاركًا أعمالًا محفورة في ذاكرة جمهوره ما بين السينما والتليفزيون.

نعي الشركة المتحدة

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نعي الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، وجاء نص نعي المتحدة كالآتى: "تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان طارق عبدالعزيز، وتتقدم الشركة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرته والوسط الفني، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

ماذا قالت مؤلفة مسلسل "وبقينا اتنين" عقب وفاة طارق عبدالعزيز؟

من جانبها، كتبت السيناريست أماني التونسي، مؤلفة مسلسل "وبقينا اتنين"، منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "تصريح للصحفيين المحترمين اللي كلموني واللي بعتولي ومقدرتش أرد عليهم، مصيبتنا أكبر من إني أكتب مشاهد وتتعاد أو تعديل أو نحل المشكلة في المسلسل إزاي"، مضيفة: "تعازينا القلبية في فقدان فنان وإنسان طيب مات وهو متفاني في شغله  نطلبله الرحمة، وكل التقدير والاحترام لكل صحفي بيعمل شغله وعايز يغطي الخبر من كذا وجهة نظر، اللي فيه الخير ربنا هيكتبه قبل مانا أكتب، اللهم ارحم موتانا جميعًا وربنا يصبر أهله، تحياتي وتقديري وتعازينا القلبية للفقيد وأهله". 

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IMG_20231127_112422
فتوح أحمد طارق عبدالعزيز جنازة مسجد الشرطة الشرطة

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