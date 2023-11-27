الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزيرا النقل والسياحة والآثار يبحثان سبل تعظيم السياحة النيلية في مصر

اجتماع وزيرا النقل
اجتماع وزيرا النقل والسياحة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعا، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة النيلية.

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وزير النقل: موانئ مصر ليست للبيع أو الاستحواذ

وفي مستهل الاجتماع، تم التأكيد على أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم السياحة النيلية في مصر  وإزالة كافة العقبات والتحديات التى تواجه هذا المنتج السياحي الواعد خاصة مع النمو السريع له في المقصد السياحي المصري وما يتطلبه هذا النمو من اتخاذ كافة التدابير والآليات لضمان استمراية التدفق السياحي وزيادة أعداد السائحين.

رفع كفاءة المراسي النيلية الحالية وإنشاء مراسي جديدة والتدريب المستمر لأطقم الفنادق العائمة النيلية

وأكد الجانبان أنه لتحقق هذا الهدف سيتم  الاستمرار في رفع كفاءة المراسي النيلية الحالية وإنشاء مراسي جديدة والتدريب المستمر لأطقم الفنادق العائمة في النيل وتقليل المدد البينية الخاصة بتلك الدورات بما يساهم في التأهيل  المستمر لهذه الكوادر البشرية، وكذلك المراجعة الدورية والمستمرة لاجراءات الحماية المدنية بما يضمن سلامة هذه الفنادق والسائحين.

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وزير النقل: مشروع الكارت الموحد يشجع المواطنين على استخدام النقل العام

المراجعة الدورية والمستمرة لاجراءات الحماية المدنية بالفنادق العائمة بما يضمن سلامتها  وسلامة السائحين

وأكد الجانبان على إضافة تقديم خدمات سياحية متنوعة تلبي كافة احتياجات السائح واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تأمين المجرى الملاحي في قطاعات نهر النيل المختلفة، ومنها المسافة بين محافظتي الأقصر وأسوان، من خلال استمرار صيانة الشمندورات المحددة للمجرى الملاحي وإزالة كافة الأعشاب التي تؤثر على توازنها، وكذلك استمرار أعمال التكريك في المجرى الملاحي للتغلب على أي معوقات تواجه حركة الفنادق العائمة، والرقابة الصارمة على وجود التراخيص السياحية اللازمة لتشغيل الفنادق العائمة في مختلف قطاعات نهر النيل.

تقديم خدمات سياحية متنوعة تلبي كافة احتياجات السائح

كما تم مناقشة المخطط المستقبلي للتعاون المشترك بما يساهم في مضاعفة الطاقة الفندقية  للفنادق العائمة خلال السنوات القادمة، والبدء الفوري في عدد من المشروعات التي تخدم الحركة السياحية النيلية مثل إقامة منتجع سياحي بأبوسمبل على نهر النيل يقدم كافة الخدمات السياحية بمستويات عالمية والتي من شأنها أن تساهم في التطوير والارتقاء بمنتج السياحة النيلية وخاصة في ظل تزايد الطلب السياحي على هذا المنتج من الدول المصدرة للسياحية إلى مصر.

وزير النقل: مشروع الكارت الموحد يشجع المواطنين على استخدام النقل العام

اجتماع وزيرا النقل والسياحة
اجتماع وزيرا النقل والسياحة
اجتماع وزيرا النقل والسياحة
اجتماع وزيرا النقل والسياحة
وزير النقل احمد عيسى وزير السياحة والآثار العاصمة الإدارية السياحة النيلية

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