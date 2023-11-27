بعد عرض الحلقة الأولى.. "العودة "يدخل قائمة الأعلى مشاهدة

استطاعت الحلقة الأولى من مسلسل “العودة” والتي عرضت أمس عبر شاشة قناة dmc ان تدخل ضمن قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT.

واحتل مسلسل" العودة" الترتيب الثالث بين الأعمال المعروضة حيث جاء مسلسل "زينهم" لأحمد داود في المركز الأول تلاه مسلسل “ورق التوت”.

وحققت الحلقة الأولى من مسلسل العودة أصداء جيدة بين الجمهور نظرا لتصاعد وتيرة الأحداث بشكل كبير والتف الجمهور حول العمل نظرا لمناقشته احد القضايا الهامة بالصعيد.

قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT

ملخص الحلقة الأولى مسلسل العودة

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل العودة رجوع آدم الي قريته بمدينة الأقصر بعد اختفاء شقيقه في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه ويذهب آدم (شريف سلامة) إلى هناء (بسنت شوقي) خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "العودة"، ليبحث عن شقيقه، لتخبره أنهما تطلقا منذ فترة ولا يربطها به سوى ابنها، ثم يقدم آدم اعتذاره لها بسبب هروبه سابقا من حفل زفافهما، لتضطر هناء للزواج من شقيقه يحيى (تامر نبيل) خوفا من الفضيحة، ولكنها ترفض أن تسامحه وتقنعه بأنها أصبحت لا تهتم بتلك القصة.



وفي مشهد اخر يطارد فهيم (وليد فواز) كيان (تارا عماد) بسبب حبه الشديد لها على الرغم من أنه متزوج، ويذهب إليها في المزرعة للتقرب منها ولكنها ترفضه، ثم تعلم كيان من خلال صديقاتها بعودة آدم إلى الأقصر فتسعد بهذا الخبر الذي انتظرته طويلا.

مواعيد عرض مسلسل العودة

يُعرض المسلسل من السبت للأربعاء على قناة dmc الساعة 8 مساء وتعاد الساعة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء.



أبطال مسلسل العودة



مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد والى، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.

وتدور الأحداث في إطار صعيدى حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين آدم وكيان التي لم يستطع زواجها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهما الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهما هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب